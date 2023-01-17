Представлен новый Mac mini с чипом M2 Pro

Фархад

Mac mini M2 Pro

Сегодня, 17 января, компания Apple официально представила обновлённый компьютер Mac mini с чипами M2 и M2 Pro.

Apple заявляет, что благодаря чипу M2 новинка выполняет графические задачи на 50% быстрее Mac mini на M1.

Увы, неттоп не получил редизайн — внешне он остался абсолютно идентичным модели 2020 года. Зато теперь компьютер доступен с 12-ядерным чипом M2 Pro, 32 ГБ объединённой оперативной памяти и SSD на 8 ТБ в топовой конфигурации.

Mac mini M2 Pro

На корпусе сохранились все привычные порты — 2хUSB-A, HDMI, Gigabit Ethernet (опционально 10 Гбит), 3,5-мм разъём для наушников и 2хUSB-C Thunderbolt 4 (в модели с M2 Pro целых 4 порта). Среди прочих особенностей — поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Стоит отметить, что новинка стала на $100 дешевле по сравнению с предшествующей моделью — базовая версия Mac mini (M2 + 8/256 ГБ) обойдётся всего в $599. Мировые продажи стартуют 24 января.

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Источник:
Apple
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Комментарии

tellurian
+4957
tellurian
Новые ноуты представили
2 часа назад в 17:51
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Dmitriy
+360
Dmitriy
Ну дизайн нифига не 2020 года, ему уже десяток лет.
2 часа назад в 18:14
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