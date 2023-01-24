Первые отзывы о MacBook Pro с M2 Pro и M2 Max: устройства очень круты, но кое-что смущает

В сети появились первые отзывы от пользователей MacBook Pro 2023 года. Их опубликовали несколько крупных зарубежных СМИ.
Первыми пользователями новых макбуков оказались журналисты иностранных изданий, которые получили устройства от самой Apple. Несмотря на прямое спонсирование, авторы честно рассказали как о достоинствах новинок, так и о недостатках.
В числе неоспоримых преимуществ журналисты и блогеры называют производительность новых MacBook и время автономной работы. Некоторые из авторов говорят, что Pro 2023 «живет» от одного заряда на 2-4 часа больше, чем Pro 2021 года. Эксперты из MacWorld отметили, что новые макбуки совершенно точно привлекут новых пользователей, ранее не пользовавшихся Mac.
Однако есть и спорные моменты. Например, автор из Laptop Mag пришел к выводу, что на данный момент новейший MacBook Pro M2 от Apple будет излишним по производительности для подавляющего большинства пользователей, и даже многих профессионалов. Он считает, что с выходом Pro 2023 предыдущая модель 2021 года стала еще привлекательнее, поскольку её покупка будет более разумна в соотношении «цена-возможности».
Другой автор и вовсе сказал, что обновление очень похоже на проходное и разницы с моделями 2021 года подавляющее большинство практически не заметит. При этом ценник блогеры называют довольно высоким и приходят к выводу, что может MacBook Pro 2023 это и «машина мечты», но позволить её себе сможет даже не каждый профессионал. Обзорщик из Tech Crunch написал, что человек, которому действительно нужен Pro 2023, не нуждается в рекомендациях — он и без них прекрасно понимает этот компьютер.
Ранее мы опубликовали результаты тестов и сделали вывод, может ли графика Apple в чипах M2 Pro и M2 Max тягаться с «ноутбучными» дискретными видеокартами.
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