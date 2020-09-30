Оператор сотовой связи МТС начал продажи флагманского смартфона Motorola Edge+. Отличительная особенность этого устройства заключается в том, что оно обладает поддержкой 5G в миллиметровом диапазоне, а это единственный разрешённый в России диапазон сетей связи пятого поколения.
Motorola Edge+ — смартфон топового уровня. Он обладает процессором Snapdragon 865 со встроенным 5G-модулем, загнутым по OLED-экраном с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтным накопителем, камерой с четырьмя модулями, главный из которых делает 108-мегапиксельные снимки и аккумулятором на 5000 мАч.
Строительство сетей 5G в миллиметровом диапазоне было запущено в России этим летом, но ни одна из них ещё не введена в коммерческую эксплуатацию. Российские власти обязали операторов использовать только отечественное оборудование для постройки этих сетей, однако такое оборудование не производится, хотя уже разработано.
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