Motorola Edge+

Оператор сотовой связи МТС начал продажи флагманского смартфона Motorola Edge+. Отличительная особенность этого устройства заключается в том, что оно обладает поддержкой 5G в миллиметровом диапазоне, а это единственный разрешённый в России диапазон сетей связи пятого поколения.

Motorola Edge+ — смартфон топового уровня. Он обладает процессором Snapdragon 865 со встроенным 5G-модулем, загнутым по OLED-экраном с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтным накопителем, камерой с четырьмя модулями, главный из которых делает 108-мегапиксельные снимки и аккумулятором на 5000 мАч.
Motorola Edge+ станет эксклюзивом МТС в России. Он стоит 75 555 рублей, возможна покупка в кредит или по программе trade-in со скидкой в обмен на старый смартфон.

Строительство сетей 5G в миллиметровом диапазоне было запущено в России этим летом, но ни одна из них ещё не введена в коммерческую эксплуатацию. Российские власти обязали операторов использовать только отечественное оборудование для постройки этих сетей, однако такое оборудование не производится, хотя уже разработано.


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