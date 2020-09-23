5G

Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала базовую станцию для сетей пятого поколения. Она разработана в России и содержит в том числе отечественные электронные компоненты.

Базовая станция «Ростеха» работает в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Это международный стандарт, по которому создаётся большая часть 5G-оборудования в различных странах мира. В настоящее время данный диапазон зарезервирован в России под использование государственными структурами, его коммерческая эксплуатация пока не разрешена. При этом Госкомиссия по радиочастотам рекомендовала операторам сотовой связи строить сети нового стандарта в миллиметровом диапазоне (24,25–24,5 ГГц), и исключительно на отечественном оборудовании, включённом в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Будет ли разработка «Ростеха» совместима с технологиями российских операторов, пока неизвестно.

Макет базовой станции собран из трёх частей: радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки и ядер мобильной сети. Он работает в режиме standalone и позволяет операторам связи возможность реализовывать различные функции сотовых сетей пятого поколения.

«Разработка опытного образца российской базовой станции говорит о том, что у России есть шанс выйти на мировой рынок оборудования связи для 5G и занять на нем свое место. Однако разработка коммерческого оборудования и строительство полноценной 5G-сети в России потребует годы работ, десятков миллиардов рублей и плотной кооперации всех производителей», — рассказал директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех и сопредседатель Архитектурного совета по развитию 5G в России Василий Бровко.
5G

«Ростех» пока не приступил к массовому производству этой базовой станции. Для полноценной реализации проекта госкорпорации необходимы инвестиции в размере 40 миллиардов рублей. Деньги на создание макета базовой станции были выделены из собственных средств «Криптонита» (совместного предприятия концерна «Автоматика» и «ИКС Холдинга»), а в дальнейшем инвестиции будут поступать как из бюджета страны, так и от коммерческих организаций.


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