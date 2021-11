В Москве открылся первый официальный магазин бренда Segway-Ninebot — производителя инновационного персонального транспорта. Ознакомиться с ассортиментом можно на первом этаже ТЦ «Афимолл».В новом шоуруме Segway-Ninebot представлены средства для экологичного передвижения для взрослых и детей: электросамокаты и ролики, сигвеи, моноколеса и картинги, а также запчасти и аксессуары для безопасного вождения. Также в оффлайн-пространстве доступны популярные модели Ninebot S и Ninebot eScooter, детские самокаты серии E и электросамокаты Kickscooter F.Segway-Ninebot — это производитель самобалансирующего персонального транспорта. Электросамокаты, моноколеса, сигвеи и другие устройства бренда выбирают больше 9 миллионов пользователей в 195 странах, включая США, Южную Корею, Германию, Францию и другие. Электросамокаты Segway-Ninebot (включая бренды Xiaomi и Ninebot) занимают первое место на европейском рынке.Segway-Ninebot имеет тысячи патентов и развивает центры исследований и разработок, которые фокусируются на совершенствовании технологий и на инновациях в перевозках на короткие расстояния. Дизайн Segway-Ninebot отмечен рядом международных наград и премий: например, устройства отмечены наградами на iF Design Award в течение последних пяти лет, они дважды становились победителями Best of the Best in Red Dot и других авторитетных премий.Электротранспорт Segway-Ninebot появился в России в конце 2019 года. Модель Kickscooter Max G30P с защитой шин от проколов, сверхдальним пробегом 65 км и уклоном 20% на спуске до сих пор остается одной из самых популярных на рынке.