Ninebot KickScooter F40

Компания Segway-Ninebot представила электросамокат Ninebot KickScooter F40. Он довольно дорогой и отличается топовыми характеристиками.

В Ninebot KickScooter F40 используются 10-дюймовые пневматические шины с хорошей амортизацией и системой рекуперативного торможения, при задействовании которой происходит подзарядка аккумулятора. Мощность мотора 350 Вт, максимальная скорость — 30 км/ч, пробег — до 40 км.

Ninebot KickScooter F40

Segway-Ninebot также выпустит упрощенную модель Ninebot KickScooter F40 с тем же дизайном, но более лёгкой конструкцией. В этот электросамокат установлен аккумулятор меньшей ёмкости, а максимальная скорость движения составляет 25 км/ч при той же мощности мотора.


Ninebot KickScooter F40 будет продаваться в США за 629 долларов, а Ninebot KickScooter F30 за 529 долларов, старт продаж намечен на июль 2021 года. Компания Segway-Ninebot собирает деньги на производство этих электросамокатов через IndieGoGo и уже привлекла более 150 тысяч долларов при требуемых 10 тысячах.



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