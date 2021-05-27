



Компания Segway-Ninebot представила электросамокат Ninebot KickScooter F40. Он довольно дорогой и отличается топовыми характеристиками.



В Ninebot KickScooter F40 используются 10-дюймовые пневматические шины с хорошей амортизацией и системой рекуперативного торможения, при задействовании которой происходит подзарядка аккумулятора. Мощность мотора 350 Вт, максимальная скорость — 30 км/ч, пробег — до 40 км.







Segway-Ninebot также выпустит упрощенную модель Ninebot KickScooter F40 с тем же дизайном, но более лёгкой конструкцией. В этот электросамокат установлен аккумулятор меньшей ёмкости, а максимальная скорость движения составляет 25 км/ч при той же мощности мотора.





Ninebot KickScooter F40 будет продаваться в США за 629 долларов, а Ninebot KickScooter F30 за 529 долларов, старт продаж намечен на июль 2021 года. Компания Segway-Ninebot собирает деньги на производство этих электросамокатов через IndieGoGo и уже привлекла более 150 тысяч долларов при требуемых 10 тысячах.







