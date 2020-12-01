





Компания Segway-Ninebot представила в России линейку детских электросамокатов. Модель KickScooter Zing E8 подойдет для детей от 6 до 12 лет ростом до 145 см, а KickScooter Zing E10 рассчитан на подростков до 14 лет с ростом не больше 160 см. Они появятся в продаже в декабре.Электросамокат предназначен для прогулок на свежем воздухе или поездок в школу как альтернатива наземному общественному транспорту. У обеих моделей запас хода примерно 10 км на одном заряде, а максимальное время поездки составляет около 40 минут. Zing E8 развивает скорость до 14 км/ч, старшая модель Zing E10 едет немного быстрее — до 16 км/ч. Устройства преодолевают небольшие неровности дороги, поднимаются на возвышенности с уклоном 7°, а пружинная система амортизации предотвращает тряску.Новинки поддерживают три режима движения, чтобы ребенок мог выбрать комфортную для себя манеру езды. В безопасном режиме скорость не превышает 10 км/ч, что будет удобно для новичков и самых маленьких пользователей. Круизный режим предполагает плавное наращивание скорости: достаточно оттолкнуться ногой и поехать. Турбо позволяет увеличить скорость до максимума за несколько секунд нажатием рычажка газа. В модели Zing E10 каждый режим визуализируется разными цветами светодиодной подсветки.Главное в детских моделях — безопасность, и здесь она продумана хорошо. Бескамерные колеса из синтетического каучукового материала лучше сцепляются с асфальтом и сопротивляются заносам, чем стандартные шины, заполненные воздухом. При этом они амортизируют ямки и выбоины. Электросамокаты оснащены тремя тормозами — регенеративным, ручным и ножным, ведь у каждого ребенка рефлексы к торможению работают по-разному. На заднем крыле расположена светоотражающая наклейка 3M, которая хорошо видна в темноте. Обе модели компактно складываются и легко транспортируются. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP54, поэтому устройствам не страшны брызги и повышенная влажность.Новинки появятся в продаже в начале декабря по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей за модель Zing E8 и 21 990 рублей за модель Zing E10. Модель Zing E8 будет доступна в розовой и голубой расцветке, Zing E10 — в сером цвете корпуса. Электросамокаты можно будет приобрести в «М.Видео», «ДНС», «Ситилинк», «Технопарк», «re: Store», а также в онлайн-магазинах.