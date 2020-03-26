Компания Acer представила новый домашний проектор H6522ABD. Новинка поддерживает разрешение Full HD, наличием встроенного 3-ваттного динамика и длительным сроком службы лампы.
Разрешение Full HD обеспечивает высокую детализацию изображения при просмотре фильмов с дисков Blu-ray или подключении к игровой консоли. Яркость изображения — до 3500 ANSI-люменов, а контрастность — до 10000:1. H6522ABD поддерживает технологию LumiSense, которая анализирует каждый кадр изображения и подстраивает яркость и контрастность, чтобы даже затемнённые участки картинки можно было легко рассмотреть, не напрягая зрение. Технология ColorBoost3D отвечает за яркость лампы и обработку изображения, а ColorSafe II защищает новинку от выгорания цветов, которому со временем подвергаются многие проекторы на рынке.
Для H6522ABD возможно подключение к источникам трёхмерного контента (3D-очки продаются отдельно).
H6522ABD поддерживает технологию BlueLightShield, которая защищает зрение от вредного излучения в синей части спектра света без потери качества изображения, и отличается небольшой задержкой при подключении к игровым консолям — это особенно важно в трёхмерных шутерах и гоночных симуляторах, в которых всё решают доли секунды.
Модель поддерживает установку на потолке (потолочное крепление продаётся отдельно) с автоматическим поворотом изображения на 180° и функцию коррекции трапецеидального искажения, а при необходимости замену лампы легко можно провести без демонтажа проектора благодаря тому, что отсек для лампы находится в верхней части корпуса. Новинка оборудована встроенным 3-ваттным динамиком на тот случай, если нет внешней аудиосистемой.
H6522ABD поддерживает установку донгла для беспроводной передачи изображения при помощи интерфейса MHL и может работать в режиме 24/7, что полезно для применения на выставках или в галереях. Благодаря поддержке технологии EcoProjection новинка способна снизить своё энергопотребление на 70%, автоматически отключая питание проектора, когда источник сигнала отсутствует. Режим EcoPro обеспечивает интеллектуальное управление яркостью лампы, чтобы продлить срок её службы до 20 000 часов.
Проектор Acer H6522ABD уже появился в продаже за 44 990 рублей.
Новые проекторы подходят как для домашнего кинотеатра, так и для демонстрации презентаций в офисе в рабочее время. Для улучшения качества изображения в новинках применяются технологии DynamicBlack и Acer LumiSense, которые позволяют покадрово анализировать выводимый на экран контент и автоматически подбирать максимально подходящий уровень яркости и контрастности.
Модель X118HP поддерживает нативное разрешение SVGA (800×600), X128HP — XGA (1024×768), а для X138WHP «родным» является разрешение WXGA (1280×800). Максимальное разрешение для всех трех проекторов — WUXGA (1920×1200). Все три проектора поддерживают работу с 3D-контентом при подключении совместимых устройств.
Технология ColorBoost3D обеспечивает насыщенные оттенки при работе с двухмерным и трёхмерным контентом за счёт использования 6-сегментного цветового колеса и настройки уровня подсветки лампы проектора, а ColorSafe II отвечает за сохранение естественности всех цветов и борьбу с «выцветанием» картинки.
Со временем многие проекторы теряют натуральность цветопередачи, которая смещается в сторону жёлтой части спектра. Проекторы Acer с поддержкой ColorBoost3D устойчивы к пожелтению изображения за счёт динамической подстройки гаммы RGB, поэтому даже спустя многие годы работы все оттенки на проекции останутся естественными. Все три модели поддерживают технологию BlueLightShield, которая уменьшает количество излучения в синей части спектра и защищает зрение пользователей от её негативного воздействия. Главное отличие этой уникальной технологии в том, что коррекция изображения не приводит к искажению цветов.
Чтобы уменьшить количество необходимых для работы проекторов кабелей и ускорить подготовку к презентации или просмотру любимого фильма, все три новинки поддерживают беспроводную передачу изображения при помощи специального донгла Acer (продаётся отдельно). Они оборудованы встроенным 3-ваттным динамиком, функциями автоматической коррекции изображения и автоматического поворота на 180° в случае установки на потолке.
Проекторы уже появились в продаже. Рекомендованная розничная цена X118HP, X128HP и X138WHP в России составит 29 990, 32 990, 36 990 рублей соответственно.
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