























Компания Acer представила новый домашний проектор H6522ABD. Новинка поддерживает разрешение Full HD, наличием встроенного 3-ваттного динамика и длительным сроком службы лампы.Разрешение Full HD обеспечивает высокую детализацию изображения при просмотре фильмов с дисков Blu-ray или подключении к игровой консоли. Яркость изображения — до 3500 ANSI-люменов, а контрастность — до 10000:1. H6522ABD поддерживает технологию LumiSense, которая анализирует каждый кадр изображения и подстраивает яркость и контрастность, чтобы даже затемнённые участки картинки можно было легко рассмотреть, не напрягая зрение. Технология ColorBoost3D отвечает за яркость лампы и обработку изображения, а ColorSafe II защищает новинку от выгорания цветов, которому со временем подвергаются многие проекторы на рынке.Acer утверждает, что благодаря динамической настройке гаммы RGB даже после тысяч часов использования устройства цвета на проекции не смещаются в сторону жёлтой или зелёной гаммы и остаются такими же яркими, как при первом его включении.Для H6522ABD возможно подключение к источникам трёхмерного контента (3D-очки продаются отдельно).H6522ABD поддерживает технологию BlueLightShield, которая защищает зрение от вредного излучения в синей части спектра света без потери качества изображения, и отличается небольшой задержкой при подключении к игровым консолям — это особенно важно в трёхмерных шутерах и гоночных симуляторах, в которых всё решают доли секунды.Модель поддерживает установку на потолке (потолочное крепление продаётся отдельно) с автоматическим поворотом изображения на 180° и функцию коррекции трапецеидального искажения, а при необходимости замену лампы легко можно провести без демонтажа проектора благодаря тому, что отсек для лампы находится в верхней части корпуса. Новинка оборудована встроенным 3-ваттным динамиком на тот случай, если нет внешней аудиосистемой.H6522ABD поддерживает установку донгла для беспроводной передачи изображения при помощи интерфейса MHL и может работать в режиме 24/7, что полезно для применения на выставках или в галереях. Благодаря поддержке технологии EcoProjection новинка способна снизить своё энергопотребление на 70%, автоматически отключая питание проектора, когда источник сигнала отсутствует. Режим EcoPro обеспечивает интеллектуальное управление яркостью лампы, чтобы продлить срок её службы до 20 000 часов.Проектор Acer H6522ABD уже появился в продаже за 44 990 рублей.X118HP, X128HP и X138WHP — обновлённые проекторы для дома и офиса. Основное отличие новой версии — максимальная яркость, которая была повышена до 4000 ANSI-люменов для всех трёх моделей. Благодаря этому и уровню контрастности в 20 000:1 новинки сохраняют детализацию и качество изображения при любом освещении.Новые проекторы подходят как для домашнего кинотеатра, так и для демонстрации презентаций в офисе в рабочее время. Для улучшения качества изображения в новинках применяются технологии DynamicBlack и Acer LumiSense, которые позволяют покадрово анализировать выводимый на экран контент и автоматически подбирать максимально подходящий уровень яркости и контрастности.Модель X118HP поддерживает нативное разрешение SVGA (800×600), X128HP — XGA (1024×768), а для X138WHP «родным» является разрешение WXGA (1280×800). Максимальное разрешение для всех трех проекторов — WUXGA (1920×1200). Все три проектора поддерживают работу с 3D-контентом при подключении совместимых устройств.Технология ColorBoost3D обеспечивает насыщенные оттенки при работе с двухмерным и трёхмерным контентом за счёт использования 6-сегментного цветового колеса и настройки уровня подсветки лампы проектора, а ColorSafe II отвечает за сохранение естественности всех цветов и борьбу с «выцветанием» картинки.Со временем многие проекторы теряют натуральность цветопередачи, которая смещается в сторону жёлтой части спектра. Проекторы Acer с поддержкой ColorBoost3D устойчивы к пожелтению изображения за счёт динамической подстройки гаммы RGB, поэтому даже спустя многие годы работы все оттенки на проекции останутся естественными. Все три модели поддерживают технологию BlueLightShield, которая уменьшает количество излучения в синей части спектра и защищает зрение пользователей от её негативного воздействия. Главное отличие этой уникальной технологии в том, что коррекция изображения не приводит к искажению цветов.





Чтобы уменьшить количество необходимых для работы проекторов кабелей и ускорить подготовку к презентации или просмотру любимого фильма, все три новинки поддерживают беспроводную передачу изображения при помощи специального донгла Acer (продаётся отдельно). Они оборудованы встроенным 3-ваттным динамиком, функциями автоматической коррекции изображения и автоматического поворота на 180° в случае установки на потолке.



Проекторы уже появились в продаже. Рекомендованная розничная цена X118HP, X128HP и X138WHP в России составит 29 990, 32 990, 36 990 рублей соответственно.







