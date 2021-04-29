





Компания Samsung начала продавать в России смартфон Galaxy M12. Ранее он был представлен в Индии, но российская модификация отличается — у неё аккумулятор меньшей ёмкости, зато есть модуль NFC для бесконтактных платежей.В Galaxy M12 установлен 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+, 8-ядерный процессор Exynos 850 с тактовой частотой 2 Гц, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, накопитель 32 или 64 ГБ со слотом для карты памяти и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой.Фронтальная камера 8-мегапиксельная и поддерживает эффект боке при портретной съёмке; она размещена в небольшом V-образном вырезе в верхней части экрана. Основная камера обладает четырьмя модулями (48 + 5 + 2 + Мп) и светодиодной вспышкой.В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой One UI и перспективой обновления до Android 12 через несколько месяцев после релиза.Версия Galaxy M12 с 3 ГБ оперативной памяти с накопителем на 32 ГБ продаётся в России за 12 990 рублей в голубой, чёрной и зелёной расцветке. В скором времени также появится модификация 4 + 64 ГБ, она будет стоить 14 990 рублей.