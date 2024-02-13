В России стартовали продажи смартфонов realme C67 и Note 50

Компания realme объявила о российском старте продаж новых бюджетных смартфонов realme С67 и realme Note 50
realme С67 предлагает 6,72-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и вырезом под селфи-камеру на 8 Мп с мини-капсулой 2.0. На задней панели расположены две камеры — основная на 108 Мп с 3X внутрисенсорным зумом, а также датчик глубины на 2 Мп.
За производительность отвечает чипсет Snapdragon 685 с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Работает гаджет под управлением ОС Android 14 с фирменной оболочкой realme UI.
Среди прочих особенностей этой модели — стереодинамики, защитой от пыли и брызг по стандарту IP54, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт.
О других аспектах realme C67 мы рассказали в полноценном обзоре.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.Вторая новинка — realme Note 50 — самый доступный смартфон бренда. Он получил 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 5 Мп. На задней панели расположена основная камера на 13 Мп и датчик глубины.
realme Note 50 оснащён чипсетом Unisoc T612 с 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картой microSD. Работает гаджет под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой realme UI T.
Кроме того, девайс может похвастаться влагозащитой IP54, боковым сканером отпечатков пальцев и батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки до 10 Вт.
realme C67 доступен в двух расцветках — Зеленый оазис и Черный камень. Цены на эту модель стартуют с 15 999 рублей за версию 6/128 ГБ и 17 999 — за 8/256 ГБ.
realme Note 50 выпускается в цветах Небесный голубой и Полуночный черный по цене от 5999 рублей за версию 3/64 ГБ и от 7999 рублей за версию 4/128 ГБ.