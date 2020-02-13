



«Ростех» представил моноблочный компьютер «Элик». Это устройство представляет из себя монитор со встроенной компьютерной начинкой и динамиками, а в комплектацию входит мышка, и клавиатура со считывателем идентификационных карт. Предполагается, что покупателями «Элик» станет крупный бизнес и государственные организации. Кроме того, «Ростех» планирует продавать этот компьютер частным заказчикам.



Подробные характеристики моноблока «Элик» по какой-то причине держатся в секрете, известно лишь, что в него установлен разработанный в России процессор «Эльбрус-1С+». Главное преимущество этого процессора — безопасность, ведь в нём нет никаких скрытых инструментов для слежки.



Максимальный объём оперативной памяти в этом моноблоке — 16 ГБ. В качестве операционной системы может использоваться одна из российских разработок — «Эльбрус Linux», «Альт», «Астра Linux» или «Нейтрино». В целях безопасности «Ростех» не намерен устанавливать на него Windows и другие иностранные ОС.



Сколько будет стоить «Элик» пока неизвестно. Аналогичный десктопный компьютер «Эльбрус 101-РС» без монитора и периферии продаётся за 70 тысяч и дороже в зависимости от начинки, поэтому можно предположить, что моноблок будет заметно дороже.







