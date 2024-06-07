В смартфонах realme появится рекордно быстрая зарядка

Компания realme планирует сделать прорыв в технологии быстрой зарядки. Как заявил глава отдела маркетинга realme Global Фрэнсис Вонг, в настоящее время инженеры тестируют технологию, позволяющую заряжать смартфоны с мощностью до 300 Вт.
Realme всегда уделяла большое внимание скорости зарядки своих устройств: в 2021 году компания представила 65-ваттную технологию DartCharge в смартфоне GT Master Edition, в 2022 выпустила GT Neo 3 с зарядкой мощностью 150 Вт, а вышедший в 2023 году GT Neo 5 в 2023 год обладает 240-ваттной зарядкой. На данный момент Redmi является единственным брендом, создавшим технологию зарядки смартфонов мощностью 300 Вт. С ней аккумулятор достигает 50% заряда менее чем за три минуты и полностью заряжается менее чем за пять минут.
Подробностей о технологии 300-ваттной зарядки на данный момент мало. Неизвестно, когда она будет официально анонсирована и в каких моделях realme она появится. Очевидно, что компания должна решить несколько важных задач для обеспечения столь высокомощной зарядки: например, ей придётся разработать более крупные и эффективные системы охлаждения в смартфонах, а также дополнительную защиту от перегрева.
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