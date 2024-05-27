GT возвращается: realme выпустит флагманский смартфон с интеграцией искусственного интеллекта

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Компания realme готовит к выпуску новый флагманский смартфон из серии GT. Модель получит название GT6 и будет оснащена поддержкой искусственного интеллекта.ИИ будет использоваться в том числе для фото- и видеосъёмки, а также обработки снятого контента. Судя по тизерному снимку, смартфон хорошо справляется с захватом изображения в сложных условиях — множество деталей, широкий динамический диапазон, гармоничные перепады света от яркого до очень тёмных оттенок.Дата анонса и выпуска realme GT6 пока не раскрывается, как он выглядит — пока тоже неизвестно. Можно не сомневаться, что у этого смартфона будет топовая начинка, как у всей серии GT, и при этом он наверняка будет стоить дешевле аналогов от других брендов.