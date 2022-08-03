В США задумали полный передел рынка микроэлектроники. Это очень больно зацепит Китай





Конгресс США одобрил выделение 52 миллиардов долларов на поддержку «правильных» производителей микросхем. Отныне компаниям придётся избегать деловые контакты с партнёрами в «неблагонадёжных» с политической точки зрения странах, вроде Китая.



Американские компании могут рассчитывать на субсидии, а иностранные — на инвестиции. Выделенные средства предназначены для организации бизнеса по производству микроэлектронной продукции в США и тех странах, которые американские власти считают достаточно демократическими и стабильными (например, тот же Тайвань, несмотря на то, что Китай считает его своей территорией и может в любой момент попытаться военной силой поменять там власть и политическое устройство).



В ближайшие десять лет компаниям, которые рассчитывают на государственные субсидии и инвестиции, необходимо свернуть расширение бизнеса в Китае. Исключение будут составлять лишь компоненты, производящиеся по 28-нанометровому техпроцессу и ещё более допотопным технологиям, которые почти не находят применение в современной электронике и отживают последние годы. Власти США давно готовились к этому шагу. К примеру, в конце 2021 года Белый дом запретил Intel расширять производство в Китае, тогда компания продала свой завод в Даляне южнокорейской SK Hynix и начала вкладываться в строительство завода в США.

