США Китай

В США задумали полный передел рынка микроэлектроники. Это очень больно зацепит Китай

Александр



Конгресс США одобрил выделение 52 миллиардов долларов на поддержку «правильных» производителей микросхем. Отныне компаниям придётся избегать деловые контакты с партнёрами в «неблагонадёжных» с политической точки зрения странах, вроде Китая.

Американские компании могут рассчитывать на субсидии, а иностранные — на инвестиции. Выделенные средства предназначены для организации бизнеса по производству микроэлектронной продукции в США и тех странах, которые американские власти считают достаточно демократическими и стабильными (например, тот же Тайвань, несмотря на то, что Китай считает его своей территорией и может в любой момент попытаться военной силой поменять там власть и политическое устройство).

В ближайшие десять лет компаниям, которые рассчитывают на государственные субсидии и инвестиции, необходимо свернуть расширение бизнеса в Китае. Исключение будут составлять лишь компоненты, производящиеся по 28-нанометровому техпроцессу и ещё более допотопным технологиям, которые почти не находят применение в современной электронике и отживают последние годы. Власти США давно готовились к этому шагу. К примеру, в конце 2021 года Белый дом запретил Intel расширять производство в Китае, тогда компания продала свой завод в Даляне южнокорейской SK Hynix и начала вкладываться в строительство завода в США.

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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

+3800
Gabriel
Это все очень не просто дорого, долго , нужны люди с компетенциями (много людей), сложности в выстраивании новых логистических цепочек.
А производство процессоров и вообще микроэлектроники это не только технологии и люди это ещё и доступ к сырью для всего этого.
Прямо сейчас, Тайвань блокирован с моря и воздуха.
Сегодня в 17:40
#
tellurian
+4187
tellurian
Часть компаний и так чувствует себя не очень, они будут рады этим нововведением.
2 часа назад в 17:57
#
+850
mayor42
Когда до власти добираются политики все превосходство рушится ради амбиций...
час назад в 19:11
#
+353
ubivec78
и эта электроника так подорожает, что эти заводы мало кому нужны будут. рабочая сила в сша и китае- это ни одно и то же.
48 минут назад
#
Владимир
+101
Владимир
Что, что, а США если захочет, то она это сделает. Денег валом, людей умных, тоже гора (ещё и приезжают кучу каждый год)
28 минут назад
#
+3800
Gabriel Владимир
Это да, но себестоимость на выходе будет космическая, а цена товара межгалактическая)))
А так все хорошо.
8 минут назад
#