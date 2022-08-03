Apple Китай

iPhone 14 отменят? Apple рискует остаться без процессоров

Александр


Глава TSMC Марк Лиу предупредил, что в случае вторжения Китая на территорию Тайваня фабрики компании будут остановлены и прекратят выпускать продукцию. TSMC собирает процессоры по заказу Apple и Qualcomm, а недавно эта компания освоила самый передовой на настоящий момент 2-нанометровый техпроцесс и уже использует его при тестовой сборке чипов.

Лиу заявил, что никому не удастся силой контролировать производственные процессы TSMC, поскольку они завязаны на постоянном взаимодействии с внешним миром (Японией, США, странами Евросоюза). Введение военной администрации на фабрике приведёт к прекращению этого взаимодействия, из-за чего прекратятся поставки материалов и будет невозможно проводить диагностику и тестирование оборудования и готовой продукции.

Чипы, собранные на фабрике TSMC, используются в смартфонах, планшетах, компьютерах и другой продукции Apple. К примеру, на TSMC приходится более 50% поставок процессоров серий A и M, которые были разработаны Apple и применяются в новых моделях Mac и MacBook. Остановка фабрик TSMC может привести к тому, что компании Apple придётся отменить производство некоторых устройств, в том числе новой линейки смартфонов.

Опасения, что Китай может вторгнуться на Тайвань, появились не на пустом месте. 2 августа на Тайвань прилетела спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая на протяжении нескольких десятилетий выступает за независимость этого государства от Китая. Власти Китая предупреждали, что могут сбить самолёт с Пэлоси, но не сделали это, а сейчас вводят санкции в отношении Тайваня и США, а также проводят военные учения и до 7 августа ограничили полёты вокруг острова.

Пэлоси встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвень и заявила, что США заинтересованы в сотрудничестве с Тайванем, в том числе в области поставок микроэлектронной продукции. После проведения этой встречи китайские власти пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс» и «большую катастрофу».


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Источник:
Fortune
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Комментарии

Денис Добрыян
+168
Денис Добрыян
"случае вторжения Китая на территорию Тайваня фабрики компании будут остановлены и не прекратят выпускать продукцию". Может прекратят? Или не будут остановлены. Как-то смысл не понятен
Сегодня в 11:15
#
+3811
Gabriel
Китайские товарищи это не американцы, они не идут в лоб.
Скорее всего они устроят блокаду Тайваня.
В результате чего поставщикам процессоров будет полностью перекрыт доступ к мировым рынкам.
И ведь не обвинишь ни в каком вторжении или в чем либо похожем.
Придушить финансово это часть изощренной азиатской политики по отношению к непокорным.
Хотя Тайвань конечно жалко, потому что его сделают очередной разменной монетой в большой политике.
2 часа назад в 11:54
#
+3811
Gabriel Gabriel
А Эппл попадёт в очень сложную ситуацию, у компании и так падение прибыли примерно на 10%,а будет ещё больше, потому что с одной стороны нехватка процессоров, а с другой стороны ввиду падения покупательной способности у населения ему будет не до телефонов по 1000$

В начале 2022 года рыночная капитализация Apple была3 млрд, это на 1 млрд больше, чем например Saudi Aramco. А уже с января 2022 года до середины мая Apple подешевела почти на 20%, а Saudi Aramco подорожала на 28%.
На лицо тенденция для эппл всех компаний высокотехнологичного сектора нехорошая.
Инвесторы будут перекладываться в реальный сектор экономики, потому как подталкивает инфляция.
2 часа назад в 12:06
#
Andrey Mironov
+4
Andrey Mironov
Просто для понимания. TSMC не только яблокам делает процессоры. Крупными клиентами компании являются HiSilicon, MediaTek, Huawei, Realtek, AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Broadcom, Conexant, Marvell, Intel
2 часа назад в 11:56
#
+184
B_R
Если так произойдёт, то завод станет в 10 раз больше, а зарплата в 10 раз меньше 😁
2 часа назад в 12:32
#
mystique_man
+1569
mystique_man
"Лиу заявил, что никому не удастся силой контролировать производственные процессы TSMC, поскольку они завязаны на постоянном взаимодействии с внешним миром (Японией, США, странами Евросоюза). Введение военной администрации на фабрике приведёт к прекращению этого взаимодействия, из-за чего прекратятся поставки материалов и будет невозможно проводить диагностику и тестирование оборудования и готовой продукции.". Ну если все эти страны в угоду своих упоротых политиков готовы пойти на "остановку" заводов пусть так и будет) Взвоет весь в мир, и в первую очередь США)
42 минуты назад
#
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