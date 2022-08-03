iPhone 14 отменят? Apple рискует остаться без процессоров

Глава TSMC Марк Лиу предупредил, что в случае вторжения Китая на территорию Тайваня фабрики компании будут остановлены и прекратят выпускать продукцию. TSMC собирает процессоры по заказу Apple и Qualcomm, а недавно эта компания освоила самый передовой на настоящий момент 2-нанометровый техпроцесс и уже использует его при тестовой сборке чипов.Лиу заявил, что никому не удастся силой контролировать производственные процессы TSMC, поскольку они завязаны на постоянном взаимодействии с внешним миром (Японией, США, странами Евросоюза). Введение военной администрации на фабрике приведёт к прекращению этого взаимодействия, из-за чего прекратятся поставки материалов и будет невозможно проводить диагностику и тестирование оборудования и готовой продукции.Чипы, собранные на фабрике TSMC, используются в смартфонах, планшетах, компьютерах и другой продукции Apple. К примеру, на TSMC приходится более 50% поставок процессоров серий A и M, которые были разработаны Apple и применяются в новых моделях Mac и MacBook. Остановка фабрик TSMC может привести к тому, что компании Apple придётся отменить производство некоторых устройств, в том числе новой линейки смартфонов.Опасения, что Китай может вторгнуться на Тайвань, появились не на пустом месте. 2 августа на Тайвань прилетела спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая на протяжении нескольких десятилетий выступает за независимость этого государства от Китая. Власти Китая предупреждали, что могут сбить самолёт с Пэлоси, но не сделали это, а сейчас вводят санкции в отношении Тайваня и США, а также проводят военные учения и до 7 августа ограничили полёты вокруг острова.Пэлоси встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвень и заявила, что США заинтересованы в сотрудничестве с Тайванем, в том числе в области поставок микроэлектронной продукции. После проведения этой встречи китайские власти пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс» и «большую катастрофу».