В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.21.10.2 появилось очередное нововведение, призванное усилить защиту переписки. После непродолжительного этапа тестирования оно будет добавлено в релизные сборки мессенджера на всех поддерживаемых платформах.
Разработчики предусмотрели парольную защиту резервного копирования чатов. Для того. Чтобы получить доступ к переписке, сохранённой в облаке, нужно ввести пароль в приложении. Сейчас таким образом защищается переписка, которая хранится в «Google Диске», а в будущем аналогичная защита появится у чатов, сохранённых в iCloud.
Сохраняемая в облаке переписка защищена сквозным шифрованием, при котором ключ для дешифровки есть только у собеседников. На самом сервере хранится зашифрованная копия переписки, расшифровать которую крайне сложно, для этого требуются огромные вычислительные ресурсы и много времени. При желании можно отключить это шифрование и парольную защиту, тогда переписка будет храниться в текстовом формате без какой-либо защиты.
Напоминаем, что WhatsApp просит пользователей принять новую политику конфиденциальности, которая позволяет мессенджеру передавать данные другим сервисам, принадлежащим Facebook. О том, стоит ли принимать новые условия, и что случится, если это не сделать, читайте в этой статье.
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