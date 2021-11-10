Беспроводные вакуумные пылесосы с большой силой всасывания — тренд последних нескольких лет. На рынке постоянно появляются новые модели, что усложняет выбор. Так как же выбрать хороший пылесос, на какие параметры нужно обратить внимание?
Прежде чем приступить к выбору из различных вариантов, стоит обдумать несколько моментов и задаться следующими вопросами:
Цена: 21 259 р. Скидка 2 500 р. по промокоду FAST35GO
Главная особенность: мотор со 160 000 оборотами в минуту, мощность всасывания 210 Вт (самый высокий показатель на рынке).
Чем он хорош:
Чего ему не хватает:
Пылесос Dreame V12 Pro создан на основе новой аэродинамической турбины, оснащён мотором SPACE 6.0, который был создан инженерами Dreame специально для этой модели и работает с мощностью до 650 Вт. Этот пылесос легко справится с очисткой даже таких поверхностей как ковры. В комплектацию входит несколько адаптеров и насадок для уборки в трудноступных местах, чистки мягкой мебели, игрушек и гаджетов (например, клавиатуры ноутбука). Среди таких насадок — удлинитель, позволяющий производить уборку не двигая мебель и мягкие щётки, с помощью которых можно чистить чувствительные предметы, совершенно не царапая их поверхность.
Главная особенность: заряд на 90 минут работы (больше, чем у аналогов).
Чем он хорош:
Чего ему не хватает:
Первая партия Dreame V11 была раскуплена в Китае всего за 7 часов после анонса. Эта модель похожа на Dreame V12 Pro и частично унаследовала характеристики своего «старшего брата», но она попроще, а потому значительно дешевле. Фундаментальные отличия V11 от V12 Pro — меньшая мощность всасывания и более скромный набор аксессуаров. В экономном эко-режиме этот пылесос работает до 90 минут от одной зарядки, что больше, чем у большинства других беспроводных вакуумных пылесосов. Dreame V11 подойдёт тем, кто живёт в небольших квартирах без ковровых покрытий на полу.
Надеемся, эти рекомендации позволят вам сделать правильный выбор. Обе модели обладают своими преимуществами и стоят дешевле аналогов от более именитых брендов, поэтому их можно однозначно советовать к покупке.
Купить Dreame V12 Pro на распродаже 11.11
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Прежде чем приступить к выбору из различных вариантов, стоит обдумать несколько моментов и задаться следующими вопросами:
- Какое напольное покрытие в вашем доме? Если есть ковры или что-то подобное, потребуется пылесос с повышенной мощностью.
- Собираетесь ли вы пылесосить что-то ещё, кроме полов? Если да, то вам потребуются дополнительные аксессуары, которым может быть укомплектован пылесос.
- Какую площадь вы будете пылесосить? Для большой квартиры или дома требуется пылесос с высокой продолжительностью автономной работы.
- Насколько вы восприимчивы к шуму? Если у вас болит голова от шумных устройств, стоит выбрать модель с минимальным уровнем шума.
- Кто будет заниматься уборкой — мужчина или женщина? Если женщина — берите облегчённую модель.
- Какой бюджет вы готовы выделить на покупку? Если небольшой — берите пылесос молодого, но хорошо зарекомендовавшего себя бренда, например, Dreame.
Dreame V12 Pro
Цена: 21 259 р. Скидка 2 500 р. по промокоду FAST35GO
Главная особенность: мотор со 160 000 оборотами в минуту, мощность всасывания 210 Вт (самый высокий показатель на рынке).
Чем он хорош:
- Мощности 210 Вт достаточно для качественной уборки пыли и грязи по всему дому.
- Продвинутые функции, в том числе LED-экран для настройки и отслеживания работы.
- Масса всего 1,6 кг. Корпус выполнен из карбона авиационного уровня, который на треть легче обычного карбона.
- Аккумулятор, рассчитанный на 85 минут работы пылесоса без подзарядки. Этого времени хватит, чтобы прибраться даже в очень большом доме.
- Многоступенчатая система фильтрации. Она удерживает почти все микроогранизмы и даже самые мелки частички пыли (размером от 0,3 микрона).
- Надёжная и долговечная конструкция.
- Быстрое и комфортное опустошение пылеприёмника нажатием всего одной кнопки.
- Наглядное отображение уровня оставшегося заряда.
Чего ему не хватает:
- Могли бы добавить режим автоматической настройки мощности.
- Маленький выбор цветовых опций.
Пылесос Dreame V12 Pro создан на основе новой аэродинамической турбины, оснащён мотором SPACE 6.0, который был создан инженерами Dreame специально для этой модели и работает с мощностью до 650 Вт. Этот пылесос легко справится с очисткой даже таких поверхностей как ковры. В комплектацию входит несколько адаптеров и насадок для уборки в трудноступных местах, чистки мягкой мебели, игрушек и гаджетов (например, клавиатуры ноутбука). Среди таких насадок — удлинитель, позволяющий производить уборку не двигая мебель и мягкие щётки, с помощью которых можно чистить чувствительные предметы, совершенно не царапая их поверхность.
Dreame V11
Главная особенность: заряд на 90 минут работы (больше, чем у аналогов).
Чем он хорош:
- Аккумулятор на 90 минут работы пылесоса. Прибираться можно дольше, а заряжать его придётся реже.
- Мощность всасывания до 150 Вт. Это больше, чем у многих более дорогих моделей.
- Удобная конструкция, упрощающая процесс уборки.
- Многоступенчатая система фильтрации. Пылесос всасывает в себя грязный воздух, задерживает всю пыль и «выдыхает» обратно чистый воздух.
- Быстрое и комфортное опустошение пылеприёмника нажатием всего одной кнопки.
Чего ему не хватает:
- Мощность всасывания могла бы быть больше.
- Могли бы добавить режим автоматической настройки мощности.
- Относительно большой уровень шума 86 дБ на максимальной мощности.
- Могли бы добавить больше аксессуаров и насадок.
Первая партия Dreame V11 была раскуплена в Китае всего за 7 часов после анонса. Эта модель похожа на Dreame V12 Pro и частично унаследовала характеристики своего «старшего брата», но она попроще, а потому значительно дешевле. Фундаментальные отличия V11 от V12 Pro — меньшая мощность всасывания и более скромный набор аксессуаров. В экономном эко-режиме этот пылесос работает до 90 минут от одной зарядки, что больше, чем у большинства других беспроводных вакуумных пылесосов. Dreame V11 подойдёт тем, кто живёт в небольших квартирах без ковровых покрытий на полу.
Надеемся, эти рекомендации позволят вам сделать правильный выбор. Обе модели обладают своими преимуществами и стоят дешевле аналогов от более именитых брендов, поэтому их можно однозначно советовать к покупке.
Купить Dreame V12 Pro на распродаже 11.11
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