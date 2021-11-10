Какое напольное покрытие в вашем доме? Если есть ковры или что-то подобное, потребуется пылесос с повышенной мощностью.

Собираетесь ли вы пылесосить что-то ещё, кроме полов? Если да, то вам потребуются дополнительные аксессуары, которым может быть укомплектован пылесос.

Какую площадь вы будете пылесосить? Для большой квартиры или дома требуется пылесос с высокой продолжительностью автономной работы.

Насколько вы восприимчивы к шуму? Если у вас болит голова от шумных устройств, стоит выбрать модель с минимальным уровнем шума.

Кто будет заниматься уборкой — мужчина или женщина? Если женщина — берите облегчённую модель.

Какой бюджет вы готовы выделить на покупку? Если небольшой — берите пылесос молодого, но хорошо зарекомендовавшего себя бренда, например, Dreame.

FAST35GO

Мощности 210 Вт достаточно для качественной уборки пыли и грязи по всему дому. Продвинутые функции, в том числе LED-экран для настройки и отслеживания работы. Масса всего 1,6 кг. Корпус выполнен из карбона авиационного уровня, который на треть легче обычного карбона. Аккумулятор, рассчитанный на 85 минут работы пылесоса без подзарядки. Этого времени хватит, чтобы прибраться даже в очень большом доме. Многоступенчатая система фильтрации. Она удерживает почти все микроогранизмы и даже самые мелки частички пыли (размером от 0,3 микрона). Надёжная и долговечная конструкция. Быстрое и комфортное опустошение пылеприёмника нажатием всего одной кнопки. Наглядное отображение уровня оставшегося заряда.

Могли бы добавить режим автоматической настройки мощности. Маленький выбор цветовых опций.

Dreame V11

Аккумулятор на 90 минут работы пылесоса. Прибираться можно дольше, а заряжать его придётся реже. Мощность всасывания до 150 Вт. Это больше, чем у многих более дорогих моделей. Удобная конструкция, упрощающая процесс уборки. Многоступенчатая система фильтрации. Пылесос всасывает в себя грязный воздух, задерживает всю пыль и «выдыхает» обратно чистый воздух. Быстрое и комфортное опустошение пылеприёмника нажатием всего одной кнопки.

Мощность всасывания могла бы быть больше. Могли бы добавить режим автоматической настройки мощности. Относительно большой уровень шума 86 дБ на максимальной мощности. Могли бы добавить больше аксессуаров и насадок.







Беспроводные вакуумные пылесосы с большой силой всасывания — тренд последних нескольких лет. На рынке постоянно появляются новые модели, что усложняет выбор. Так как же выбрать хороший пылесос, на какие параметры нужно обратить внимание?Прежде чем приступить к выбору из различных вариантов, стоит обдумать несколько моментов и задаться следующими вопросами:: 21 259 р. Скидка 2 500 р. по промокодумотор со 160 000 оборотами в минуту, мощность всасывания 210 Вт (самый высокий показатель на рынке).Пылесос Dreame V12 Pro создан на основе новой аэродинамической турбины, оснащён мотором SPACE 6.0, который был создан инженерами Dreame специально для этой модели и работает с мощностью до 650 Вт. Этот пылесос легко справится с очисткой даже таких поверхностей как ковры. В комплектацию входит несколько адаптеров и насадок для уборки в трудноступных местах, чистки мягкой мебели, игрушек и гаджетов (например, клавиатуры ноутбука). Среди таких насадок — удлинитель, позволяющий производить уборку не двигая мебель и мягкие щётки, с помощью которых можно чистить чувствительные предметы, совершенно не царапая их поверхность.заряд на 90 минут работы (больше, чем у аналогов).Первая партия Dreame V11 была раскуплена в Китае всего за 7 часов после анонса. Эта модель похожа на Dreame V12 Pro и частично унаследовала характеристики своего «старшего брата», но она попроще, а потому значительно дешевле. Фундаментальные отличия V11 от V12 Pro — меньшая мощность всасывания и более скромный набор аксессуаров. В экономном эко-режиме этот пылесос работает до 90 минут от одной зарядки, что больше, чем у большинства других беспроводных вакуумных пылесосов. Dreame V11 подойдёт тем, кто живёт в небольших квартирах без ковровых покрытий на полу.Надеемся, эти рекомендации позволят вам сделать правильный выбор. Обе модели обладают своими преимуществами и стоят дешевле аналогов от более именитых брендов, поэтому их можно однозначно советовать к покупке.