В MacBook Air на M1 установлен такой же набор микросхем, что и в 13-дюймовом MacBook Pro M1, но они не обеспечивают такой же уровень производительности.В MacBook Pro установлен охлаждающий вентилятор, в MacBook Air — нет, поэтому второй ноутбук не повышает уровень производительности до показателей Pro-шки, чтобы избежать перегрева.Однако блогер с YouTube-канала High on Tech нашел способ увеличить скорость работы чипсета на Air, аппаратно его кастомизировав. Это сделало его почти таким же быстрым, как и его собрат.Между чипами M1 внутри MacBook Air и MacBook Pro есть минимальные различия. Pro-шка оснащена 8-ядерным графическим процессором во всех комплектациях, у MacBook Air же в минимальной стоит 7-ядерный графический процессор, за 8-ядерный придется доплатить.Независимо от того, какой у вас набор микросхем, вы можете значительно повысить производительность ноутбука, улучшив процесс охлаждения. Все, что вам нужно, — это 5-точечная отвертка и несколько обычных термопрокладок.Блогер с YouTube-канала High on Tech показал на видео, как правильно разместить термопрокладки на радиаторе, который находится над чипсетом M1 внутри MacBook Air. Они закрывают зазор между радиатором и нижней крышкой устройства.Таким образом, нижняя крышка MacBook Air становится одним большим радиатором. Он отводит тепло от процессора и не позволяет ему циркулировать внутри него, что может спровоцировать перегрев и появление троттлинга.Прирост производительности значительный. В тестах Cinebench кастомизированный MacBook Air набрал 7718 баллов. Это лишь немногим меньше, чем у MacBook Pro M1 (7764 балла) и намного больше, чем в стандартной версии MacBook Air M1 (6412) баллов.Отметим, что вскрытие корпуса ноутбука Apple в домашних условиях лишит вас гарантийного обслуживания. Поэтому проделывать такой эксперимент стоит только если вы уверены в себе, а в будущем готовы ремонтировать устройство платно и в неавторизованных сервисных центрах.