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Видеокарту Intel протестировали в играх. Впечатлило!
Александр Кузнецов —
Сайт WCCFTech опубликовал результаты сравнительного тестирования видеокарты Intel Arc A750 Limited Edition. Она сравнивалась с ближайшими конкурентами от Nvidia и AMD — RTX 3060 и RX 6600 XT.
Замеры проводились в современных и очень требовательных к аппаратным ресурсам играх с максимальными настройками, но без трассировки лучей. Arc A750 обогнала RTX 3060 и RX 6600 XT по значениям FPS в играх F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 и Fortnite. Использовался монитор с разрешением 1440p и компьютер с процессором Intel Core i9-12900K и оперативной памятью DDR5-6000. Во всех случаях Arc A750 справлялась с рендерингом игровой графики на вполне комфортном значении — от 60 FPS и выше, а в некоторых играх удалось достичь 100 кадров в секунду.
Модель Arc A750 Limited Edition является одной из топовых в линейке дискретных видеокарт Intel. Компания ещё не выпустила её в продажу, но почти все характеристики этой новинки уже известны: урезанный графический процессор ACM-G10 с 448 EU, 3584 ALU, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, пропускная способность 16 Гбит/с через 192-битную шину, тепловыделение до 225 Вт, поддержка DisplayPort 2.0 и HDMI 2.1.
Видеокарта питается от конфигурации разъёмов 8 + 6, что обеспечивает мощность платы до 300 Вт (150 Вт + 75 Вт через разъёмы и 75 Вт через интерфейс PCIe). Ранее также была объявлена ориентировочная стоимость Arc A750 в США — в пределах 300-350 долларов (от 18 600 до 21 700 рублей). Ожидается, что в ближайшие недели Intel определится с рекомендованной ценой и объявит дату начала продаж этой видеокарты.
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