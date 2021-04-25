





Мы уже привыкли к тому, что десктопных процессоров в каждом поколении не один и не два, а временами с десяток. Они различаются по числу ядер, частотам, объемам кэша, интегрированной графике и многим другим параметрам, что наталкивает на мысль о том, что производители вынуждены создавать для каждого CPU отдельную производственную линию, что дорого и достаточно трудно.Однако на деле, как бы удивительно это не звучало, но все современные процессоры Intel или AMD производятся из одинаковых кристаллов. Да, физически 8-ядерный Core i9 и 6-ядерный Core i5 максимально близки. Даже Apple поступает аналогично. Но как и зачем производители так делают? Давайте разбираться.Путь большинства привычных нам процессоров начинается со стандартной 300-миллиметровой кремниевой пластины, которая называется wafer (вафля). Она изготавливается из высокоочищенного кремния, так что на их производстве все работники носят не только маски, но и специальные костюмы, дабы как можно меньше загрязнять помещение.В дальнейшем на таких пластинах при помощи лазеров и масок вытравливаются слои металлизации, изоляции и, собственно, самих полупроводников — так и появляются красивые кремниевые вафли, которые мы временами видим на презентациях:Стоимость одной такой вафли просто баснословная и нередко составляет несколько сотен тысяч долларов, а сам процесс ее производства может занимать месяцы. На такой пластине могут быть вытравлены сотни процессоров, которые в дальнейшем из нее вырезаются и продаются. Однако на деле все сложнее.Как минимум часть пластины (5-15%) сразу идут в утиль: как мы помним, кристаллы CPU прямоугольные или квадратные, а вот вафля круглая. Сделать ее квадратной не получится — технологический процесс ее производства предполагает создание именно цилиндров с пирамидками на торцах:Вот и получается, что какая-то часть пластины гарантированно не содержит в себе CPU и сразу же уходит на переработку.Окей, но остальную-то вафлю уж точно можно разрезать на отдельные процессорные кристаллы, посадить их на подложки и продать? На деле опять же нет.Как бы инженеры ни старались, сделать идеальную пластину и идеально «выжечь» на ней процессоры не получится. Всегда будет брак — где-то из-за неоднородностей кремния, где-то из-за пыли на поверхности пластины при работе лазера.Поэтому пластины после производства тестируются на брак различными методами, и в итоге какая-то часть вафель помечается для дальнейшего анализа — биннинга (binning). Да, дословно это можно перевести как «копание в мусорке», и на деле это недалеко от истины.Вернемся, например, к тем же Rocket Lake. Топовый представитель этой линейки, Core i9-11900K, имеет 8 ядер, кэши трех уровней, различные контроллеры и интегрированную графику:Именно такие кристаллы должны получаться в идеале. Но что делать, если дефектоскоп обнаружил, что в каком-то процессорном кристалле не работает одно ядро? Самый простой вариант — после нарезки лазерным резаком вафли на отдельные кристаллы просто выкинуть такой брак.Но, как мы помним, стоят такие пластины очень дорого и производятся долго, поэтому инженерам еще несколько десятилетий назад пришла в голову простая идея: а давайте мы будем отключать бракованные блоки и создавать из таких кристаллов более дешевые процессоры.Брак в интегрированной графике? Отключим ее и пометим такой процессор индексом F — он все еще будет работать, но для вывода изображения потребуется дискретная видеокарта. Барахлит одно-два ядра? Отключим их вместе с кэшем, и назовем такого франкенштейна уже Core i5, а не Core i7 или Core i9.Вот и получается, что такое «копание в мусорке» приносит свои плоды — действительно выкидываются лишь те кристаллы, которым совсем не повезло: например, у них бракованный общий для всех ядер кэш L3 или кольцевая шина. А остальные урезаются и пускаются в продажу по принципу «отходы в доходы».Не гнушается этим даже Apple: так, компания продает свою SoC M1 в двух версиях, с 7 и 8 ядрами GPU. На деле с физической точки зрения кристаллы в обоих версиях, конечно же, одинаковы, просто компания не хочет пускать в утиль почти рабочие SoC. С учетом того, что высокая графическая производительность нужна далеко не всем, такое решение имеет смысл:Казалось бы, теперь все стало на свои места: более простые линейки CPU являются отбраковкой от более старших. А как быть, например, с Core i7 и Core i9 в последнем поколении процессоров Intel? Тот же Core i7-11700K отличается от Core i9-11900K только частотами, ровно как и Core i5-11500 и Core i5-11600K:Как так получается? Все просто: есть такое понятие, как чистота кремния: чем ближе вырезанный из вафли кристалл к ее центру, чем чище в нем будет кремний. Это влияет на так называемые токи утечки: чем они меньше, тем слабее будет греться процессор, но и тем хуже он будет разгоняться.Поэтому компании отбирают кристаллы с высокими токами утечки для создания высокочастотных CPU: да, они будут больше греться, но и возьмут более высокие частоты. Ну а для простых решений, особенно без разгона, можно взять и кристаллы с низкими токами утечки, что заодно и энергопотребление таких CPU снизит.Велика ли реальная разница в достижимых частотах между такими CPU? С отлаженными техпроцессами, такими как 14 или 7 нанометров, нет: так, если Core i9-11900K в среднем разгоняется до 5.1 ГГц, то Core i7-11700K останавливается около 4.8-4.9 ГГц. Разница в 200 МГц при таких частотах дает меньше 5% реальной производительности.Нет, это не то, о чем вы подумали. Ни для кого не секрет, что младшие линейки процессоров, такие как Core i3 или Core i5, продаются активнее старших Core i7 и тем более Core i9. Но ведь первые — это брак, скажете вы. Неужели при производстве кристаллов больше половины из них бракованы?!Разумеется нет. Точных цифр производители обычно не раскрывают, но на деле доля бракованных вафель вряд ли превышает 10-15%. Откуда же тогда берется бльшая часть представителей базовых линеек CPU?Из полноценных Core i7 или Core i9. Да, производители программно или аппаратно отключают полноценно работающие ядра или интегрированную графику, и маркируют такие процессоры как Core i3 и Core i5. Но в чем тогда выгода? Ведь представители старших линеек стоят дороже базовых, то есть компании сами себя лишают прибыли?Разумеется нет. Тут в игру вступает экономика. Допустим, один кристалл из вафли обходится Intel в 50 долларов. Продать его как Core i9 можно за 400 долларов, урезав до Core i5 — уже только за 200.Но при этом Core i5 продаются, допустим, в 5 раз лучше, чем Core i9. То есть, продав одного представителя старшей линейки, компания заработает только 350 долларов. Поэтому выгоднее продать 5 представителей среднеуровневой линейки и заработать на каждом из них лишь 150 долларов, но суммарно уже 750.И это, возможно, уже натолкнуло часть пользователей на мысль: раз AMD и Intel нередко блокируют абсолютно рабочие ядра, то почему бы не попытаться их разблокировать?И временами это действительно удается. Так, больше десяти лет назад компания AMD выпускала двухядерные Athlon и трех- и четырехядерные Phenom. И нередко прямо в BIOS можно было попробовать разблокировать Athlon до Phenom, то есть получить процессор с вдвое большим количеством ядер за те же деньги. Конечно, удавалось это не всегда, но счастливчиков в интернете тоже хватает.Или, например, не так давно, около 5 лет назад, из-за ошибки Intel на платах с чипсетом Z170 получалось разгонять по шине процессоры 6-ого поколения с заблокированным множителем. В итоге базовый Core i5-6400 с частотой всего около 3 ГГц можно было «раскочегарить» до 4 ГГц и временами даже выше. Конечно, изначально поддерживающий разгон Core i5-6600K брал частоты выше — все дело, как мы уже поняли, в токах утечки — но все еще бесплатный бонус в производительности до 30% лишним не бывает.Предвещая вопросы — нет, «разблокировать» AMD Ryzen и последние поколения Intel Core не получится. Компании стали умнее, и теперь в кристаллах изначально создаются специальные перемычки, которые при «насильной» отбраковке перерезаются. Так что программно активировать отключенные ядра больше не получится никак.Что же в результате? Компании никогда не упустят свою прибыль, и они буквально будут выжимать из кремния все соки, временами продавая чипы, где отключена чуть ли не половина вычислительных блоков. С другой стороны, нам же лучше: чем активнее идет биннинг, тем меньше денег компании теряют на браке, и тем ниже стоимость чипов для нас. Так что, покупая в будущем Core i5, знайте — в душе он мечтал быть Core i9, просто ему не повезло.