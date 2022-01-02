Intel собирается полностью отключить технологию, ускоряющую работу некоторых процессов на своих чипах Alder Lake. Об этом сообщает зарубежный ресурс IgorsLab со ссылкой на собственные источники.
Согласно источнику, речь идет о наборе инструкций AVX-512. Похоже, Intel собирается модифицировать свои свежие процессоры серии Alder Lake, вышедшие в ноябре 2021 года. В эту серию входят, например, Intel Core i5 12600K, Intel Core i7 12700K и Intel Core i9 12900K. Как утверждает издание, компания готовит обновление BIOS для материнских плат Z690, которое полностью отключит для них набор инструкций AVX-512 — сейчас он доступен в указанных чипах по умолчанию.
AVX-512 позволяет компьютеру временно задействовать все высокопроизводительные ядра, игнорируя энергоэффективные. Благодаря этим инструкциям процессор может на какое-то время существенно повышать свою производительность — особенно в случае с некоторыми распространенными приложениями корпоративного сегмента, а также с ПО рабочих станций и серверов.
Источник подчеркивает, что доподлинно о мотивах такого решения можно только догадываться, однако есть предположение, что таким образом компания хочет поднять спрос на будущие продукты. На выставке CES Intel собирается представить новые процессоры, и IgorsLab утверждает, что на них AVX-512 будет доступен по умолчанию — как раз к тому времени должен выйти указанный выше апдейт для BIOS.
Издание также отмечает, что ранее Intel уже ограничила свои актуальные чипы в связи с использованием AVX2-инструкций — в частности, установила «потолок частоты» при использовании AVX2 независимо от текущей загрузки или нагрева чипа.
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А ноут, да — шикарный. Монстр на 11800h + rtx3060 в корпусе макбука. Причём tdp видюхи урезан, не сильно греется, но выдаёт fps как почти как полноценная в толстых игровых решениях.
Открой любую игру покажи avx, покажы где он?!? где его не хватает