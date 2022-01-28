На этой неделе в российских магазинах DNS появились в продаже видеокарты GeForce RTX 3050 и игровые компьютеры на их основе. Новинки вызвали сильнейший ажиотаж, что неудивительно, ведь они продавались по рекомендованным производителем ценам, а это сильно ниже рыночного предложения.

Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX была представлена в двух вариантах: с одним вентилятором за 26 999 рублей и с двумя вентиляторами за 34 999 рублей. Системный блок с GeForce RTX 3050 продавался за 79 990 рублей.

Сайт DNS из-за наплыва посетителей перестал работать ещё за несколько минут до старта приёма заказов, а если и загружался, то оформить покупку было невозможно. Спустя несколько секунд после начала официальных продаж пользователям отображалось сообщение о том, что все видеокарты и компьютеры распроданы.

Примечательно, что площадки по продаже товаров на вторичном рынке тут же начали наполняться предложениями купить видеокарты GeForce RTX 3050, но цена выросла до 40-50 тысяч рублей.


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Источник:

Overclockers Overclockers

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