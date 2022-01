Пока Steam Deck все ближе релизу, который намечен на февраль 2022 года, разработчики вовсю заняты подготовкой игр к старту продаж. В сети уже появился первый список совместимых игр.Как известно, стадии совместимости для Stem Deck делятся на четыре категории: «Полностью совместимо», «Играбельно», «Не поддерживается» и «Неизвестно». Для того чтобы игра получила максимальный «балл», она должна соответствовать четырем критериям. Должна быть полная совместимость управления консолью, значки управления корректно отображаются в игре, интерфейс и текст отчетливо видны на дисплее, игра без проблем запускается с настройками графики по умолчанию.Из 67 игр полную совместимость получили 39, провалили минимум одну из проверок 23, и находятся в категории «Играбельно». Вот их полный список:Aliens: Fireteam EliteAPE OUTCastle CrashersCelesteCircuit SuperstarCupheadDARK SOULS II: Scholar of the First SinDARK SOULS IIIDEATH STRANDINGDeath's DoorDishonoredFINAL FANTASYGuacamelee! 2Gunfire RebornHollow KnightHOT WHEELS UNLEASHEDInto the BreachMad MaxManifold GardenMark of the Ninja: RemasteredNieR:AutomataNoitaPortal 2Psychonauts 2RADRecord of Lodoss War: Deedlit in Wonder LabyrinthRemnant: From the AshesRisk of RainRogue LegacySableSCARLET NEXUSSekiro: Shadows Die TwiceSuper Mega Baseball 3Tetris Effect: ConnectedThe Binding of Isaac: RebirthThe MessengerTotal War: WARHAMMER IITuncheWebbedAmong TreesBlack SkylandsBRAVELY DEFAULT IICats in TimeCookie ClickerCrypt of the NecroDancerDyson Sphere ProgramFactorioFarming Simulator 19InscryptionPlants vs. Zombies: Game of the YearRimWorldRise of the Tomb RaiderSeason of Mystery : The Cherry Blossom MurdersSlay the SpireStormworks: Build and RescueSubnauticaSwords of Legends OnlineThe Witcher 3: Wild HuntTomb RaiderTribes of Midgard 2ValheimWar ThunderArizona SunshineBudget CutsJob SimulatorPersona 4 GoldentheBlu