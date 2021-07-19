Steam Deck

На прошлой неделе компания Valve представила карманную игровую консоль Steam Deck, на которой можно запускать любые игры из коллекции Steam, а также игры из других магазинов, в том числе Epic Games Store.

Желающих приобрести Steam Deck оказалось очень много. Чтобы изучить спрос, Valve открыла предзаказ, позволяющий за 5 долларов зарезервировать устройство, чтобы в конце года приобрести его по рекомендованной цене (399, 529 и 649 долларов в зависимости от объёма памяти — 64, 256 или 512 ГБ). В первую волну Valve набрала 100 тысяч предзаказов, после чего закрыла возможность зарезервировать устройство.

В интернет-барахолках (например, Ebay) уже появились объявления о перепродаже этой консоли, причём цены доходят до 5000 долларов. Продавцы обещают переуступить право приоритетной покупки или передать консоль покупателю сразу по прибытию. Представители Ebay сообщили изданию Kotaku о том, что будут блокировать объявления о перепродаже Steam Deck.

Ажиотаж вокруг Steam Deck вполне понятен. Во-первых, это первая портативная консоль, которая предоставляет гарантированно хороший опыт запуска любых десктопных игр. А во-вторых, геймеры ещё не отошли от дефицита PlayStation 5 (эту консоль по-прежнему невозможно приобрести в магазинах по рекомендованной цене, а на вторичном рынке она продаётся с большой наценкой).


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Показаны устройства Samsung, которые представят в августе. Сразу три смартфона Показаны устройства Samsung, которые представят в августе. Сразу три смартфона

Показана новая операционная система смарт-часов Samsung. Дизайн новый, приложений больше Показана новая операционная система смарт-часов Samsung. Дизайн новый, приложений больше

Будущий Samsung S22 Ultra показали на фото. Такой дичи вы еще не видели! Будущий Samsung S22 Ultra показали на фото. Такой дичи вы еще не видели!