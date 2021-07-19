На прошлой неделе компания Valve представила карманную игровую консоль Steam Deck, на которой можно запускать любые игры из коллекции Steam, а также игры из других магазинов, в том числе Epic Games Store.
Желающих приобрести Steam Deck оказалось очень много. Чтобы изучить спрос, Valve открыла предзаказ, позволяющий за 5 долларов зарезервировать устройство, чтобы в конце года приобрести его по рекомендованной цене (399, 529 и 649 долларов в зависимости от объёма памяти — 64, 256 или 512 ГБ). В первую волну Valve набрала 100 тысяч предзаказов, после чего закрыла возможность зарезервировать устройство.
В интернет-барахолках (например, Ebay) уже появились объявления о перепродаже этой консоли, причём цены доходят до 5000 долларов. Продавцы обещают переуступить право приоритетной покупки или передать консоль покупателю сразу по прибытию. Представители Ebay сообщили изданию Kotaku о том, что будут блокировать объявления о перепродаже Steam Deck.
Ажиотаж вокруг Steam Deck вполне понятен. Во-первых, это первая портативная консоль, которая предоставляет гарантированно хороший опыт запуска любых десктопных игр. А во-вторых, геймеры ещё не отошли от дефицита PlayStation 5 (эту консоль по-прежнему невозможно приобрести в магазинах по рекомендованной цене, а на вторичном рынке она продаётся с большой наценкой).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru