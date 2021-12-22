По данным Reuters, администрация президента США рассматривает возможность запретить поставки в Россию ряда товаров. Это может быть сделано при выявлении агрессии России в отношении Украины (например, захвата территорий).
В качестве мер воздействия на Россию называется запрет на поставку сотовых телефонов, автомобильных компонентов, авиационных товаров и материалов из многих других отраслей. Также рассматривается возможность включения в санкционный список ключевых фигур из окружения президента РФ Владимира Путина (но не самого Путина), крупнейших бизнесменов, банков и энергетических компаний, отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение конвертации рублей в другие валюты.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, запрет на поставку смартфонов из США не окажет существенного влияния на российский рынок электроники. В случае принятия этих мер в Россию не будут ввозиться только смартфоны Apple, а китайские производители по-прежнему смогут поставлять свои устройства и займут освободившуюся долю рынка.
Не исключено, что российские власти введут контрсанкции и сами запретят поставку в России некоторых видов товаров из США.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru