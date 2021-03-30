Компания Xiaomi планировала представить этот смартфон ещё вчера, но перенесла анонс из-за того её глава Лей Цзюнь, проводивший мероприятие, плохо себя чувствовал. Презентация состоится сегодня и будет называться One More Day (с очевидной отсылкой к One More Thing — после этой фразы Apple обычно демонстрирует наиболее интересные продукты).
За несколько часов до анонса в твиттере появились фотографии рекламного постера, на котором новинка показана во всей красе. Судя по фото, складной смартфон Xiaomi будет называться Mix Fold или Mi Mix Fold. У него два экрана — один находится на внешней стороне, а второй расположен внутри и при раскрытии становится основным.
Диагонали экранов составляют 6,38 дюйма с внешней стороны и 8,03 дюйма в полностью раскрытом состоянии с внутренней. В основном экране нет выреза для фронтальной камеры. Также известно, что у смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 512 ГБ.
Судя по снимку, в Mix Fold установлена примерно такая же камера, как у суперфлагмана Mi 11 Ultra. Это означает, что в ней установлен 50-мегапиксельный главный сенсор Samsung GN2, обладающий системой фокусировки Dual Pixel Pro и оптической стабилизацией изображения, 13-мегапиксельный ултраширокий модуль с жидкостной линзой и углом охвата 123 градуса, а также 8-мегапиксельный датчик глубины.
Менеджер по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас уже раскрыл ориентировочную стоимость Mix Fold. По его словам, этот смартфон будет стоить дороже представленных вчера устройств. То есть, даже больше, чем Mi 11 Ultra в топовой конфигурации, который будет продаваться в Китае за 6999 юаней, а в Европе за 1199 евро (около 81 и 107 тысяч рублей) соответственно. В любом случае, если верить более ранним утечкам, Xiaomi постарается сделать этот смартфон более доступным, чем другие foldable-гаджеты на рынке.
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