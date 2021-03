Компания Xiaomi планировала представить этот смартфон ещё вчера, но перенесла анонс из-за того её глава Лей Цзюнь, проводивший мероприятие, плохо себя чувствовал. Презентация состоится сегодня и будет называться One More Day (с очевидной отсылкой к One More Thing — после этой фразы Apple обычно демонстрирует наиболее интересные продукты).За несколько часов до анонса в твиттере появились фотографии рекламного постера, на котором новинка показана во всей красе. Судя по фото, складной смартфон Xiaomi будет называться Mix Fold или Mi Mix Fold. У него два экрана — один находится на внешней стороне, а второй расположен внутри и при раскрытии становится основным.Диагонали экранов составляют 6,38 дюйма с внешней стороны и 8,03 дюйма в полностью раскрытом состоянии с внутренней. В основном экране нет выреза для фронтальной камеры. Также известно , что у смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 512 ГБ.Судя по снимку, в Mix Fold установлена примерно такая же камера, как у суперфлагмана Mi 11 Ultra. Это означает, что в ней установлен 50-мегапиксельный главный сенсор Samsung GN2, обладающий системой фокусировки Dual Pixel Pro и оптической стабилизацией изображения, 13-мегапиксельный ултраширокий модуль с жидкостной линзой и углом охвата 123 градуса, а также 8-мегапиксельный датчик глубины.Менеджер по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас уже раскрыл ориентировочную стоимость Mix Fold. По его словам, этот смартфон будет стоить дороже представленных вчера устройств . То есть, даже больше, чем Mi 11 Ultra в топовой конфигурации, который будет продаваться в Китае за 6999 юаней, а в Европе за 1199 евро (около 81 и 107 тысяч рублей) соответственно. В любом случае, если верить более ранним утечкам, Xiaomi постарается сделать этот смартфон более доступным, чем другие foldable-гаджеты на рынке.