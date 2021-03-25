Mix Fold

Компания Xiaomi анонсировала проведение презентации нового смартфона из линейки Mix. Эта линейка не пополнялась уже около двух лет.

Новинкой станет складной смартфон Mix Fold. Ожидается, что он получит два экрана — 6,38 дюйма с внешней стороны и 8,03 дюйма в полностью раскрытом состоянии с внутренней. В основном экране не будет выреза для фронтальной камеры. Инсайдеры говорят, что у смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 512 ГБ. Сведений о ёмкости аккумулятора и характеристиках камеры пока нет.

Mix Fold

Xiaomi собирается провести презентацию Mix Fold очень скоро — 29 марта 2021 года. На ней будут раскрыты все особенности этого устройства, а также будет объявлено, когда и по какой цене его можно будет приобрести. По слухам, Xiaomi собирается сделать свой складной смартфон самым доступным на рынке, что должно обеспечить массовый спрос на него и в целом популяризовать направление этой категории гаджетов. Вряд ли Mix Fold будет стоить дешевле тысячи долларов, но даже при такой стоимости он может привлечь немало желающих приобрести его.


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