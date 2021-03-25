





Компания Xiaomi анонсировала проведение презентации нового смартфона из линейки Mix. Эта линейка не пополнялась уже около двух лет.Новинкой станет складной смартфон Mix Fold. Ожидается, что он получит два экрана — 6,38 дюйма с внешней стороны и 8,03 дюйма в полностью раскрытом состоянии с внутренней. В основном экране не будет выреза для фронтальной камеры. Инсайдеры говорят, что у смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 512 ГБ. Сведений о ёмкости аккумулятора и характеристиках камеры пока нет.Xiaomi собирается провести презентацию Mix Fold очень скоро — 29 марта 2021 года. На ней будут раскрыты все особенности этого устройства, а также будет объявлено, когда и по какой цене его можно будет приобрести. По слухам, Xiaomi собирается сделать свой складной смартфон самым доступным на рынке, что должно обеспечить массовый спрос на него и в целом популяризовать направление этой категории гаджетов. Вряд ли Mix Fold будет стоить дешевле тысячи долларов, но даже при такой стоимости он может привлечь немало желающих приобрести его.