Почему смарт-часы — идеальный гаджет для путешествий. На примере Huawei Watch GT2 Pro

Провел неделю с iPhone 13 mini в качестве основного смартфона. Отвечаю на ваши вопросы

Провел три дня с Apple Watch Series 7. Большой экран впечатляет

Обзор iPad 2021 года: у Apple есть рецепт самого популярного планшета

11 функциональных и забавных гаджетов с AliExpress для вашего дома

В чатах WhatsApp появится новый способ общения. Раньше люди так не переписывались