Я слежу за умными колонками с момента их рывка в развитии — в 2017 году Apple сделала этот вид устройств массовым по всему миру с выпуском HomePod, а в 2018-м в России вышла Яндекс.Станция и проложила дорогу всем компаниям для развития умного дома в нашей стране. И наконец дождался.
Сбер — яркий игрок на рынке. У него уже есть фирменные умные лампочки и выключатели, ТВ-приставка и умный экран. Очевидно, что среди многообразия этих девайсов должна появиться колонка. Вот она!
К нам на обзор попала первая умная колонка компании SberBox Time. Посмотрим, что она может.
Дизайн
Я люблю, когда производитель сочетает трендовые особенности продукта с уникальными. Так его девайс одновременно и вписывается во временные нормы, и выделяет себя. SberBox Time — из таких устройств.
Корпус колонки от Сбера покрыт сетчатой тканью. Это решение применяется почти во всех колонках — Яндекс.Станции, Капсуле мини, HomePod. Поэтому понять, что это за устройство, не составит труда.
При этом, по форме колонка напоминает рупор — у нее вытянутая форма корпуса с циферблатом, где размещены часы. Смотрится оригинально. Визуально колонка напоминает будильник или классические круглые настольные часы. Вокруг циферблата размещена безель, что придает ассоциативности с наручными механическими часами.
Я привык, что умная колонка смотрится футуристично — будь это «коробка» Яндекс.Станция или шайбы Яндекс.Станция мини и Капсула мини. SberBox Time — классика. Благодаря этому она впишется в любой интерьер и не будет привлекать лишнего внимания.
Циферблат выполняет три функции — отображает активность колонки, голосового ассистента (цвет индикатора меняется в зависимости от выбранного помощника, о чем мы поговорим позже) и время. Это не экран — он был оставлен SberPortal’у.
Кстати, насчет индикатора. Производитель позаботился о конфиденциальности пользователя. Если он красный, значит микрофон отключен. Можно не беспокоиться, что ваш разговор будет записан. Кроме того, это практично — по индикатору видно, когда колонка сможет обработать ваш запрос, а когда нет.
Колонка компактная. Параметры ее корпуса — 17 х 16,2 х 16,2 см, вес. Она миниатюрнее обычной Яндекс.Станции, но больше Яндекс.Станции мини.
На боковой части корпуса располагаются две кнопки — увеличения и уменьшения громкости. Мне нравится, как их разместили. Это нужные клавиши, но при этом они не располагаются на лицевой стороне, что делает устройство минималистичнее.
На задней части размещены четыре порта: разъем питания, Ethernet, HDMI и USB Type-C.
Внешний вид SberBox Time кастомизируется — на сайте Сбера можно выбрать один из 16 вариантов оформления и распечатать на обычном листе A4. Это могут быть рога оленя, кошачьи уши, листок как у растения, крылья самолета и т.д. В общем, тематическое оформление на любой вкус. Тем более, по желанию его можно легко поменять.
Интерфейс и совместимость
Для первой настройки требуется синхронизация со смартфоном. Для этого нужно скачать приложение Салют (IOS, Android) и авторизоваться. Быть клиентом Сбербанка для этого не обязательно.
Способа управления три: команды виртуальному ассистенту, жесты и пульт. Последний идет в комплекте, можно также воспользоваться его аналогом в приложении Салют.
В семейство ассистентов Салют входят три помощника: Сбер, Афина и Джой. У каждого из них свои голос и манера общения, возможности одинаковые, поэтому выбирать их стоит исходя из того, какой пол и манера общения вам больше нравятся. Афина — деловая, организованная и интеллектуальная, Джой — более жизнерадостная и эмоциональная.
При активации колонки система предлагает выбрать одного из них. Шаг не ответственный, в любой момент можно выбрать другого помощника. Какой из помощников активирован в данный момент, можно определить по цвету так называемого «лава-шара»: Сбер зеленый, Афина синяя, Джой оранжевая. Ну или прямо спросить: «Как тебя зовут?».
Голосовые ассистенты способны отвечать на самые разные вопросы, рассказывать истории или в ответ на «расскажи что-нибудь интересное» сообщить какой-нибудь любопытный факт из науки или кино.
Звук
Качество звука — эфемерное понятие, которое нельзя оценить объективно. Его оценка зависит от массы факторов, включая особенности строения вашего уха и других используемых девайсов.
Я как человек, ранее не пользовавшийся колонками, могу сказать, что на фоне ноутбука он получается более громким и объемным, мне нравится. Не ждите запредельно высокого качества, но также оно вас и не разочарует.
Итог
У Сбера очевидно получилось создать оригинальную колонку с точки зрения дизайна. Визуально классический аксессуар, напоминающий настольные часы, не будет привлекать лишнего внимания, в отличие от более футуристичных конкурентов.
С точки зрения взаимодействия с приложениями и умным домом, то между Салютом и Капсулой можно поставить знак равенства — Яндекс до сих пор лидер по количеству поддерживаемых брендов устройств умного дома, и тем не менее, Сбер и VK стремительно сокращают отставание. Поэтому SberBox Time — потенциально полноценный конкурент Яндекс.станциям.
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Хомепод вообще рынок не заметил.
И это поделие тоже на свалку истории можно выбросить.
Напомнила мне световой будильник Philips
Телефон может передавать музыку (и вообще любые звуки) от себя на колонку.
Хоть музыку слушай хоть кино.
В телефоне есть специальный значок, с помощью которого можно выбрать куда будет транслироваться звук
Поясню: как вы относитесь к колонке «ФСБ-бокс»? Да может быть тысячу раз нормальная колонка, но не надо ее с таким название дома. Кто её знает, какой фокус выкинет. Полгода постоит, а потом…
Трудно что-то продать с таким бэкграундом