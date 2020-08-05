





5 августа компания Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked, на котором будут показаны новые флагманские продукты. Журналист Эван Бласс опубликовал в твиттере тизерные ролики всех готовящихся к анонсу новинок.Судя по этой утечке, Samsung представит сегодня несколько смартфонов из линейки Galaxy Note20, складной смартфон Galaxy Z Fold 2 и планшеты Galaxy Tab S7 в двух вариантах, отличающихся размерами. Также будут показаны различные аксессуары, в том числе беспроводные наушники Galaxy Buds Live и смарт-часы Galaxy Watch 3.В одном из роликов показаны отличительные особенности линейки Galaxy Note20: возможность использования в качестве компьютера при беспроводном подключении к монитору или телевизору с использованием технологии DeX и запуск облачного игрового сервиса xCloud с внешним геймпадом.Ранее мы видели все эти новинки лишь на рендерах и фотографиях, а теперь у нас есть возможность разглядеть их на официальных промороликах.Презентация Galaxy Unpacked начнётся в 17:00 по московскому времени. На ней будут раскрыты все подробности о новых смартфонах, планшетах и аксессуарах Samsung, в том числе их стоимость и сроки появления в продаже.