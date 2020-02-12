



11 февраля компания Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S20. Они обладают схожим дизайном и во многом совпадающими характеристиками, но отличаются как по ценам, так и некоторыми деталями.



Цены:



Galaxy S20 — 69 990 руб.

Galaxy S20+ — 79 990 руб.

Galaxy S20 Ultra — 99 990 руб.

Процессор Exynos 990

AMOLED-экраны с разрешением 3200×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц

128 ГБ постоянной памяти

Гибридный слот SIM (две SIM-карты или одна SIM-карта и одна карта памяти microSD)

Быстрая беспроводная зарядка

Стереодинамики AKG с объёмным звуком Dolby Atmos

Металлические корпусы со стеклянным покрытием

Защита от воды по стандарту IP68

Сканер отпечатков пальцев

Модули NFC, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS

Galaxy S20 — 6,2 дюйма

Galaxy S20+ — 6,7 дюйма

Galaxy S20 Ultra — 6,9 дюйма

Galaxy S20 — 4000 мАч, зарядный адаптер 25 Вт

Galaxy S20+ — 4500 мАч, зарядный адаптер 25 Вт

Galaxy S20 Ultra — 5000 мАч, зарядный адаптер 45 Вт

Galaxy S20 — 8 ГБ

Galaxy S20+ — 8 ГБ

Galaxy S20 Ultra — 12 ГБ

Galaxy S20 — 10 Мп

Galaxy S20+ — 10 Мп

Galaxy S20 Ultra — 40 Мп

Galaxy S20 — три модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 12 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 64 Мп, F2.0 (76˚). Поддерживается 30-кратный зум.

Galaxy S20+ — четыре модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 12 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 64 Мп, F2.0 (76˚) / датчик глубины. Поддерживается 30-кратный зум.

Galaxy S20 Ultra — четыре модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 108 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 48 Мп, F3.5 (24˚) / датчик глубины. Поддерживается 100-кратный зум.

Galaxy S20 — 151,7×69,1×7,9 мм, 163 г

Galaxy S20+ — 161,9×73,7×7,8 мм, 186 г

Galaxy S20 Ultra — 166,9×76×8,8 мм, 220 г

Во всех моделях используются:Различия наблюдаются в размерах экранов, ёмкости аккумуляторов и мощности зарядки, объёме оперативной памяти, составе основных камер, габаритах корпуса и весе.Экраны:Аккумуляторы:Оперативная память:Фронтальная камера:Основная камера:Габариты и масса:Как мы видим, чем дороже модификация Galaxy S20, тем она совершеннее и лучше, что вполне логично. С другой стороны, чем проще флагман, тем он компактнее и дешевле, и при этом его характеристик вполне достаточно для комфортного пользования.





