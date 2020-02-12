Серия Galaxy S20

11 февраля компания Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S20. Они обладают схожим дизайном и во многом совпадающими характеристиками, но отличаются как по ценам, так и некоторыми деталями.

Цены:

  • Galaxy S20 — 69 990 руб.
  • Galaxy S20+ — 79 990 руб.
  • Galaxy S20 Ultra — 99 990 руб.
Во всех моделях используются:
  • Процессор Exynos 990
  • AMOLED-экраны с разрешением 3200×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц
  • 128 ГБ постоянной памяти
  • Гибридный слот SIM (две SIM-карты или одна SIM-карта и одна карта памяти microSD)
  • Быстрая беспроводная зарядка
  • Стереодинамики AKG с объёмным звуком Dolby Atmos
  • Металлические корпусы со стеклянным покрытием
  • Защита от воды по стандарту IP68
  • Сканер отпечатков пальцев
  • Модули NFC, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS
Серия Galaxy S20

Различия наблюдаются в размерах экранов, ёмкости аккумуляторов и мощности зарядки, объёме оперативной памяти, составе основных камер, габаритах корпуса и весе.

Экраны:
  • Galaxy S20 — 6,2 дюйма
  • Galaxy S20+ — 6,7 дюйма
  • Galaxy S20 Ultra — 6,9 дюйма
Аккумуляторы:
  • Galaxy S20 — 4000 мАч, зарядный адаптер 25 Вт
  • Galaxy S20+ — 4500 мАч, зарядный адаптер 25 Вт
  • Galaxy S20 Ultra — 5000 мАч, зарядный адаптер 45 Вт
Оперативная память:
  • Galaxy S20 — 8 ГБ
  • Galaxy S20+ — 8 ГБ
  • Galaxy S20 Ultra — 12 ГБ
Фронтальная камера:
  • Galaxy S20 — 10 Мп
  • Galaxy S20+ — 10 Мп
  • Galaxy S20 Ultra — 40 Мп
Основная камера:
  • Galaxy S20 — три модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 12 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 64 Мп, F2.0 (76˚). Поддерживается 30-кратный зум.
  • Galaxy S20+ — четыре модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 12 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 64 Мп, F2.0 (76˚) / датчик глубины. Поддерживается 30-кратный зум.
  • Galaxy S20 Ultra — четыре модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 108 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 48 Мп, F3.5 (24˚) / датчик глубины. Поддерживается 100-кратный зум.
Габариты и масса:
  • Galaxy S20 — 151,7×69,1×7,9 мм, 163 г
  • Galaxy S20+ — 161,9×73,7×7,8 мм, 186 г
  • Galaxy S20 Ultra — 166,9×76×8,8 мм, 220 г
Как мы видим, чем дороже модификация Galaxy S20, тем она совершеннее и лучше, что вполне логично. С другой стороны, чем проще флагман, тем он компактнее и дешевле, и при этом его характеристик вполне достаточно для комфортного пользования.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds+ Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds+

Galaxy Z Flip и линейка Galaxy S20 в России: цены и начало продаж Galaxy Z Flip и линейка Galaxy S20 в России: цены и начало продаж

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra — от 1000 долларов и дороже Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra — от 1000 долларов и дороже