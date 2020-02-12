11 февраля компания Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S20. Они обладают схожим дизайном и во многом совпадающими характеристиками, но отличаются как по ценам, так и некоторыми деталями.
Цены:
- Galaxy S20 — 69 990 руб.
- Galaxy S20+ — 79 990 руб.
- Galaxy S20 Ultra — 99 990 руб.
- Процессор Exynos 990
- AMOLED-экраны с разрешением 3200×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц
- 128 ГБ постоянной памяти
- Гибридный слот SIM (две SIM-карты или одна SIM-карта и одна карта памяти microSD)
- Быстрая беспроводная зарядка
- Стереодинамики AKG с объёмным звуком Dolby Atmos
- Металлические корпусы со стеклянным покрытием
- Защита от воды по стандарту IP68
- Сканер отпечатков пальцев
- Модули NFC, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS
Различия наблюдаются в размерах экранов, ёмкости аккумуляторов и мощности зарядки, объёме оперативной памяти, составе основных камер, габаритах корпуса и весе.
Экраны:
- Galaxy S20 — 6,2 дюйма
- Galaxy S20+ — 6,7 дюйма
- Galaxy S20 Ultra — 6,9 дюйма
- Galaxy S20 — 4000 мАч, зарядный адаптер 25 Вт
- Galaxy S20+ — 4500 мАч, зарядный адаптер 25 Вт
- Galaxy S20 Ultra — 5000 мАч, зарядный адаптер 45 Вт
- Galaxy S20 — 8 ГБ
- Galaxy S20+ — 8 ГБ
- Galaxy S20 Ultra — 12 ГБ
- Galaxy S20 — 10 Мп
- Galaxy S20+ — 10 Мп
- Galaxy S20 Ultra — 40 Мп
- Galaxy S20 — три модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 12 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 64 Мп, F2.0 (76˚). Поддерживается 30-кратный зум.
- Galaxy S20+ — четыре модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 12 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 64 Мп, F2.0 (76˚) / датчик глубины. Поддерживается 30-кратный зум.
- Galaxy S20 Ultra — четыре модуля: ультраширокоугольный 12 Мп, F2.2 (120˚) / широкоугольный 108 Мп, F1.8 (79˚) / телефото 48 Мп, F3.5 (24˚) / датчик глубины. Поддерживается 100-кратный зум.
- Galaxy S20 — 151,7×69,1×7,9 мм, 163 г
- Galaxy S20+ — 161,9×73,7×7,8 мм, 186 г
- Galaxy S20 Ultra — 166,9×76×8,8 мм, 220 г
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