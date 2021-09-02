MacBook Pro 14 и 16 могут выйти позже запланированных сроков из-за проблем с поставками полупроводниковых чипов. Об этом сообщает Digitimes Asia. 

Хотя в отчете есть странные моменты. Источники сообщают, что новые модели ноутбуков Apple теперь будут представлены в октябре или ноябре «вместо сентября». Хотя Apple никогда не выпускала MacBook Pro в этом месяце.

Впрочем, возможно, мы что-то не знаем, и Apple хотела показать ноутбуки в текущем месяце. Ранее сообщалось, что она планирует провести две презентации в сентябре. Возможно, на одной из них она и показала бы ноутбуки. 

MacBook Pro 14 и 16 и ранее сталкивались с проблемами на производстве. Они были вызваны глобальной нехваткой комплектующих, и, вероятно, именно поэтому Apple не показала новые модели на WWDC 2021.

Октябрь — самый распространенный месяц для презентации MacBook Pro. С момента выпуска первого MacBook Pro в 2006 году таких анонсов было четыре. Также Apple трижды представляла новые модели в июне, один раз в январе и один в ноябре 2020 года.


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