По работе мне приходится тестировать довольно много различных устройств, чтобы потом поделиться впечатлениями в обзорах. За прошедшие несколько лет я довольно посредственно относился к гаджетам из категории умных часов, поскольку считал их неким продолжением смартфона с датчиками физической активности. Попользовавшись в течение месяца Apple Watch Series 6 пришлось поменять своё мнение и вот почему.
Наручные часы я очень люблю и на протяжении длительного времени отдавал предпочтение механике с автоподзаводом, но есть у меня также G-Shock и кварцевые Diesel. Все протестированные мною смарт-часы оставляли некое послевкусие незавершенности. Такое ощущение возникает, когда с точки зрения конструкции и дизайна придраться не к чему, но во время использования того или иного гаджета задаешься вопросом, а зачем он мне. С Apple Watch было всё по-другому с первого дня.
Лайк в самое сердце
Для watchOS есть самостоятельное приложение Spotify. В большинстве случаев я слушаю музыку на этой платформе, переключаясь на Apple Music в ситуациях, когда хочется прослушать конкретный релиз в Dolby Atmos.
В смарт-часах других производителей, например Huawei, мне не хватало полноценного управления сервисом. Если отбросить второстепенную функциональность, была нужна возможность лайкнуть музыкальную композицию, не доставая смартфон из кармана. В моём случае эта фишка значительно экономит время на лишних действиях, поскольку в основном я слушаю алгоритмические плейлисты и редакционные подборки. При таком сценарии часто возникает потребность добавить новый трек в избранное, чтобы потом подробнее ознакомиться с исполнителем и его дискографией.
Apple Watch решили эту проблему. Помимо лайка, полноценное приложение Spotify позволяет просматривать медиатеку, управлять воспроизведением и закачивать треки для прослушивания офлайн прямо на часах.
Самоорганизация и дисциплина
Apple Watch позволяют разобраться с самоорганизацией и навести порядок в своем расписании. За две недели использования яблочных часов мне наконец-то удалось добиться желаемого режима пробуждения и отхода ко сну.
В этом деле выручает приложение «Здоровье» и раздел «Сон». Там собираются все необходимые показатели, а опция «Расписание» позволяет выработать желаемый режим. К примеру, по будням я придерживаюсь следующего графика: засыпаю в 23:00 и просыпаюсь в 8:00. На выходных это расписание у меня отключено и я позволяю себе поспать «до талого». Сон — это один из важнейших показателей здорового образа жизни.
За 30 минут до отхода ко сну Apple Watch напоминают мне отключить все гаджеты и направиться в постель. На iPhone, Mac и iPad по умолчанию будет активирован режим «Сон», а это означает, что уведомления меня не потревожат.
Я начал спать с Apple Watch на руке и поначалу это показалось дичью, но теперь по-другому не могу. Часы будят мягкой вибрацией на запястье — это очень приятно на фоне где-то надрывающегося будильника или смартфона, чтобы отключить которые, нужно резко подорваться с кровати.
Ачивки и активность
Главным открытием стало то, как кольца активности заставляют меня больше двигаться. Не знаю как в вашем случае, а на меня геймификация отлично сработала. Каждый день я стараюсь закрыть три заветных кольца: «подвижность», «упражнения» и «разминка». Если я сильно занят работой, Apple Watch обязательно напомнят о том, что ачивки сами себя не заработают и замотивируют не сбавлять заданного темпа.
В приложении «Активность» можно добавить друзей. С помощью этой функции оно может дополнительно мотивировать к движению, невзначай сообщив, что ваш друг уже закрыл все три кольца. Кстати, вы получили эксклюзивное достижение для РФ «День физкультурника» — дайте знать в комментариях.
Оплата и разблокировка
Любой гаджет, приложение или сервис для меня становится по умолчанию полезным, если он экономит время на различных действиях. С помощью Apple Watch можно оплачивать покупки, а это еще одна дополнительная возможность не лезть за смартфоном в карман.
Еще одна фишка, которая нашла ежедневное применение в моей повседневности — разблокировка других устройств. Apple Watch умеют снимать блокировку с экрана, когда на лице маска. Эта возможность будет полезна, например, в метро для ответа на важное сообщение.
В качестве вывода
Помимо всех вышеперечисленных для меня преимуществ отмечу также и стильный дизайн. Впрочем, это понятие довольно субъективное, но внешне Apple Watch довольно приятные. Сменные ремешки помогают вписываться в различный гардероб, будь то стрит-стайл или строгий силуэт для деловых встреч.
Подводя итоги, хочется выделить основные качества, благодаря которым Apple Watch так прочно вписались в мою повседневность: удобство, эргонономичность, комфорт и функциональность.
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Два фундаментальных минуса платформы watchOS :
– откровенно слабое развитие AppStore на часах, обилие сомнительных приложений с очень дорогой подпиской;
– отсутствие сторонних циферблатов от разработчиков.
И важно отметить, что в большинстве обзоров на Apple Watch за все эти годы некорректно высказываются об автономности, в именно не учитывают активность юзера. То есть, авторы говорят о двух днях работы, сидя на попе ровно за монитором. С полной ответственностью заявляю: чем больше двигаешься (независимо от отключённого датчика измерения пульса), тем быстрее тает заряд.