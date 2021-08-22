iPhone

Поснимал в субботу на iPhone 12 в ночном режиме и пришел к выводу, что, на мой взгляд, это одна из лучших реализаций возможности ночной съемки в мобильных устройствах. Сразу стоит оговориться, что тестирую довольно много смартфонов от различных производителей и мне есть с чем сравнить.

Напомню, ночной режим в смартфонах Apple появился, начиная с модельного ряда iPhone 11 и сразу перевернул правила игры. Далее по тексту всего лишь моё субъективное мнение без претензии к объективности.

Ночь как ночь
Одна из основных причин, почему мне нравится работа ночного режима серии iPhone 12 — максимально естественная цветопередача для мобильной фотографии. Китайские производители настраивают свои смартфоны таким образом, чтобы они буквально превращали ночь в день. Поначалу это удивляет, но зная особенность работы алгоритмов с поправкой на мгновенную серию снимков с разной экспозицией и выдержкой — ничего особенного в этом процессе для 2021 года нет.

Ночной режим

Наигравшись с таким агрессивным режимом ночной съемки в конечном итоге на своих кадрах хочется видеть ночь такой, какая она есть на самом деле. Другими словами мне нужно, чтобы картинка передавала увиденное человеческим зрением или во всяком случае что-то отдаленно напоминающее эти ощущения.
Камера iPhone 12 передаёт ночные оттенки естественно. Лучше всего это заметно по облачному небу, которое не сбивается алгоритмами в грязную серо-синюю кашу. Сохраняется текстура, а облачность принимает хорошо различимую текстуру.
Для съёмки ночью я использую один из двух методов выбора фокусировки. Если мне нужен снимок общего плана, устанавливаю точку фокуса на небе. При съёмке конкретного объекта — фокусировка на нём.

Простота использования

Ночной режим

Еще одно преимущество ночного режима камер iPhone — простота использования. Для съёмки в ночное время суток с помощью стандартного приложения «Камера» нет необходимости в выборе специализированного режима, вы просто открываете видоискатель и снимаете так же как и днем. Алгоритмы сами активируют ночной режим и установят нужный параметр выдержки в случае с недостаточным освещением.
Тем не менее в Apple понимают важность контроля. Поэтому в iOS 15 появилась возможность сохранять заданную настройку ночного режима вместо автоматического сброса до настроек авто. Найти соответствующий переключатель можно по пути «Настройки» > «Камера» > «Сохранение настроек». За опцию отвечает переключатель «Ночной режим».

Если хочется больше контроля

В ситуациях, когда необходимо получить еще больше контроля над параметрами съёмки, поможет приложение ProCam из App Store. В его стандартном режиме есть выбор установки значения выдержки вручную, а также баланса белого, ISO и экспозиции.
Для творческих экспериментов в ночное время суток в ProCam предусмотрен режим «Медленный спуск», позволяющий в режиме реального времени наблюдать за формированием картинки в видоискателе. Эта возможность делится на три опции:
  • «Размытость» — подойдет для съемок, например, течения в водоёме.
  • «Светослед» — для съёмок так называемых лайтрейлов — следов от фар автомобилей, а также для рисования светом.
  • «Низкий свет» — оптимален для портретов в низком ключе.
ProCam

Все три опции позволяют устанавливать следующие значения выдержки: 4, 8, 15, 30 секунд и Bulb (камера снимает пока зажата кнопка спуска затвора).

Вместо вывода

Подытоживая все свои мысли, еще раз отмечу основные достоинства ночного режима в iPhone — естественность цветопередачи ночного времени суток и простоту использования. Интересно, какие улучшения камер Apple представит в сентябре вместе с обновленным модельным рядом смартфонов.


Если вы часто снимаете в ночном режиме, независимо от модели устройства, поделитесь своими снимками в комментариях или в Instagram по хэштэгу #iguides_photo_nm21. Чуть позже сделаем подборку самых интересных фотографий в отдельной заметке.


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