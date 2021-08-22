Поснимал в субботу на iPhone 12 в ночном режиме и пришел к выводу, что, на мой взгляд, это одна из лучших реализаций возможности ночной съемки в мобильных устройствах. Сразу стоит оговориться, что тестирую довольно много смартфонов от различных производителей и мне есть с чем сравнить.
Напомню, ночной режим в смартфонах Apple появился, начиная с модельного ряда iPhone 11 и сразу перевернул правила игры. Далее по тексту всего лишь моё субъективное мнение без претензии к объективности.
Ночь как ночь
Наигравшись с таким агрессивным режимом ночной съемки в конечном итоге на своих кадрах хочется видеть ночь такой, какая она есть на самом деле. Другими словами мне нужно, чтобы картинка передавала увиденное человеческим зрением или во всяком случае что-то отдаленно напоминающее эти ощущения.
Простота использования
Еще одно преимущество ночного режима камер iPhone — простота использования. Для съёмки в ночное время суток с помощью стандартного приложения «Камера» нет необходимости в выборе специализированного режима, вы просто открываете видоискатель и снимаете так же как и днем. Алгоритмы сами активируют ночной режим и установят нужный параметр выдержки в случае с недостаточным освещением.
Если хочется больше контроляВ ситуациях, когда необходимо получить еще больше контроля над параметрами съёмки, поможет приложение ProCam из App Store. В его стандартном режиме есть выбор установки значения выдержки вручную, а также баланса белого, ISO и экспозиции.
- «Размытость» — подойдет для съемок, например, течения в водоёме.
- «Светослед» — для съёмок так называемых лайтрейлов — следов от фар автомобилей, а также для рисования светом.
- «Низкий свет» — оптимален для портретов в низком ключе.
Все три опции позволяют устанавливать следующие значения выдержки: 4, 8, 15, 30 секунд и Bulb (камера снимает пока зажата кнопка спуска затвора).
Вместо выводаПодытоживая все свои мысли, еще раз отмечу основные достоинства ночного режима в iPhone — естественность цветопередачи ночного времени суток и простоту использования. Интересно, какие улучшения камер Apple представит в сентябре вместе с обновленным модельным рядом смартфонов.
Если вы часто снимаете в ночном режиме, независимо от модели устройства, поделитесь своими снимками в комментариях или в Instagram по хэштэгу #iguides_photo_nm21. Чуть позже сделаем подборку самых интересных фотографий в отдельной заметке.
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Многие жалуются, что в 14.6 и старше качество фото ухудшили.