Выпущена новая Apple TV 4K. Геймеры и любители кино оценят

Домашний кинотеатр

Экосистема

tvOS 16

Apple TV 4K как центр умного дома

Выпущено новое поколение приставки Apple TV 4K. Она работает на процессоре A15 Bionic, поддерживает HDR10+, а также в ней улучшен пользовательский опыт для геймера.Apple TV 4K доступна в двух конфигурациях: 64 ГБ накопителя (Wi-Fi) и 128 ГБ (Wi-Fi + Ethernet) с гигабитной скоростью. Минимальная стоимость аксессуара — $129.В основе нового Apple TV 4K стоит процессор A15 Bionic, который делает устройство еще более мощным и энергоэффективным. Производительность центрального процессора на 50% выше, чем у предыдущего поколения, что обеспечивает более высокую скорость отклика, более быструю навигацию и более плавную анимацию пользовательского интерфейса.Производительность графического процессора на 30% выше, чем у предыдущего поколения, что обеспечивает еще более плавный игровой процесс.Apple TV 4K теперь поддерживает HDR10+, в дополнение к Dolby Vision. Для домашнего кинотеатра теперь доступны Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 или Dolby Digital 5.1.С помощью пульта Siri Remote пользователи могут пользоваться сенсорной панелью. В приложении Apple TV они могут получить доступ к библиотеке из более 100 000 фильмов и сериалов, которые можно купить или взять напрокат.Apple TV 4K без проблем работает с другими устройствами Apple, начиная с легчайшего процесса настройки на iPhone и удобного управления в любое время с помощью пульта Apple TV Remote.Приставка интегрируется с Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+. Данные с других устройств передаются, вы получите доступ к уже ранее составленным библиотекам.Этой осенью в Apple TV с tvOS 16 появятся новые функции, в том числе обновления Siri, благодаря которым пользователям будет еще проще управлять приставкой с помощью голоса.Siri сможет распознавать голос каждого пользователя, чтобы они могли легко получить доступ к своим фильмам, шоу, музыке, играм и приложениям и продолжить с того места, на котором они остановились.При ношении AirPods пользователи могут сказать «Привет, Siri», чтобы воспользоваться поиском на Apple TV без помощи рук. Поддержка Siri на Apple TV была распространена на Чили, Финляндию и Южную Африку, а позже в этом году она будет запущена в Дании, Люксембурге и Сингапуре, в результате чего Siri на Apple TV появится в 30 странах и регионах.Для использования в качестве центра умного дома Apple TV 4K подключается к совместимым аксессуарам, включая камеры HomeKit, источники света, шторы и многое другое. Это позволяет пользователю управлять своим умным домом, находясь вдали.При просмотре камеры HomeKit пользователи Apple TV могут управлять аксессуарами поблизости, например включать и выключать наружное освещение, или одновременно отображать несколько камер на экране телевизора для более полного обзора. Кроме того, HomeKit Secure Video использует интеллектуальные возможности устройства Apple TV 4K для частного анализа видео для обнаружения людей, животных, автомобилей и доставки.Благодаря поддержке сети Thread Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) надежно и безопасно подключает совместимые аксессуары для умного дома на базе Thread.