Apple iPad iPad Pro

Презентован iPad Pro с процессором как у последних MacBook Pro и Air

Денис
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Apple презентовала iPad Pro на M2 на официальном сайте. Помимо процессора нового поколения он оснащен портом Thunderbolt, двойной камерой, Face ID. 

Чип M2

M2 оснащен 8-ядерным центральным процессором, который оказывается до 15% быстрее, чем M1. Он также оснащен 10-ядерным графическим процессором, обеспечивающим до 35% более высокую графическую производительность. 

В сочетании с центральным и графическим процессорами M2 может обрабатывать до 15,8 трлн операций в секунду, что на 40% больше, чем у M1. Это делает iPad Pro еще более мощным при выполнении задач машинного обучения. Чип M2 также обеспечивает пропускную способность памяти в 100 ГБ/с — это на 50 % больше, чем M1. 

Обновления Apple Pencil

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Вместе с железом самого планшета обновлен и Apple Pencil. Это стало возможно благодаря аппаратным обновлениям iPad Pro и программным у iPadOS 16. А в качестве пера по-прежнему выступает Apple Pencil. 

Стилус теперь распознается на высоте до 12 мм над дисплеем, что позволяет пользователям предварительно просмотреть свою отметку до того, как она будет сделана. Это позволяет им делать наброски для иллюстраций с еще большей точностью, что делает взаимодействие с пером еще более легким.

Улучшенная беспроводная связь

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Новый iPad Pro поддерживает самые быстрые соединения Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 6E3, поэтому пользователи, которым требуется быстрая сеть, могут доверить ему свои ресурсоемкие рабочие процессы, где бы они ни находились. 

Скорость загрузки увеличилась до 2,4 Гбит/с, что в 2 раза быстрее, чем у предыдущего поколения. Модели Wi-Fi + Cellular с 5G (менее 6 ГГц и mmWave4) теперь поддерживают больше сетей 5G, поэтому пользователи могут получать доступ к файлам, общаться с коллегами и мгновенно создавать резервные копии данных, находясь в пути без Wi-Fi. 
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Комментарии

Den Prite
+109
Den Prite
А зачем такая мощность для планшета ?
Сегодня в 18:53
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Volnorez Uraganov
+28
Volnorez Uraganov Den Prite
А кто ж его знает))) , у меня прошка 11 на м1 и самое тяжелое ,что на нем делаю это играю в танки,
Сегодня в 19:10
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0
Akim 🎥
На скрине DaVinci Resolve от Blackmagic. Это просто ipad подключен как монитор или есть app?
2 часа назад в 19:29
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