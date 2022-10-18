Представлен iPad десятого поколения — дешёвый, но с крутой начинкой

Компания Apple представила новую модель iPad. Новинка выпущена четырёх цветовых решениях с экраном Retina диагональю 10,9 дюйма с разрешением 2360×1640 пикселей и яркостью до 500 нит.В планшете используется процессор A14 Bionic, две камеры, накопитель на 64 или 256 ГБ, модуль Wi-Fi 6 для быстрого интернета (опционально 5G с nano SIM или eSIM) и порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Имеется поддержка клавиатурных чехлов Magic Keyboard Folio и стилуса Apple Pencil первого поколения.Фронтальная камера теперь размещается в ландшафтной ориентации. В ней используется ультраширокий 12-мегапиксельный сенсор с углом охвата 122 градусов, поддержкой режима SloMo (240 кадров в секунду) и съёмки видео с разрешением 4K. По бокам корпуса размещены стереодинамики.





Сканер отпечатков пальцев Touch ID размещён на верхней грани корпуса. Он позволяет разблокировать устройство, залогиниваться в приложениях и подтверждать платежи в Apple Pay.



Предзаказ этой модели открыт в 28 странах мира с 18 октября, продажи начнутся 26 октября. Цены в США — от 499 долларов за модель с Wi-Fi и от 599 долларов за модель с Wi-Fi + 5G.

