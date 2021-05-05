Galaxy S20 FE

Компания Samsung выпустила новую версию недорогой модификации прошлогоднего флагмана — Galaxy S20 FE. Новинка получила процессор Snapdragon 865 вместо Exynos 990, который использовался в выпущенной ранее модели.

Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865 доступен в нескольких странах мира, в основном в Азии. Не исключено, что в будущем он поступит в более широкую продажу и доберётся в том числе до России.

Выпуском этой модификации компания Samsung внесла небольшую путаницу. Дело в том, что в Galaxy S20 FE дебютировал в прошлом году в двух вариантах — с процессором Exynos 990 и поддержкой 4G и со Snapdragon 865 и поддержкой 5G. Вторая версия по какой-то причине почти сразу была снята с производства, а теперь перевыпущена по более низкой цене, лишившись 5G-модема. Очевидно, что она ориентирована на страны, в которых пока нет сетей связи пятого поколения.

В Galaxy S20 FE используется 6,5-дюймовый экран с матрицей Super AMOLED 2X, разрешением 2400×1080 пикселей, сертификацией HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Объём оперативной памяти 8 ГБ, а накопитель объёмом 128 или 256 ГБ можно расширить картой памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку с мощностью 25 Вт и быструю беспроводную зарядку по стандартам AFC и QC2.0. Встроенный модуль NFC позволяет использовать бесконтактную оплату, а разблокировка производится с помощью сканера отпечатков пальцев. Фронтальная камера 32-мегапиксельная с углом охвата 80˚, а основная камера обладает тремя сенсорами (главный 12 Мп, ультраширокоугольный 12 Мп и телефото 8 Мп) и поддерживает трёхкратный оптический зум и оптическую стабилизацию.

Стоимость Galaxy S20 FE отличается в зависимости от страны, но на старте продаж его можно приобрести со скидкой примерно за 450-500 долларов (пересчёте на российскую валюту от 34 до 38 тысяч рублей).


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