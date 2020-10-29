





Компания Xiaomi планирует выпустить обновлённый ноутбук Mi Notebook 14, в котором реализованы такие возможности, каких не было у более ранних моделей этой линейки.В новой версии будет использоваться процессор Intel Core i3 десятого поколения, объём SSD-накопителя составит 256 ГБ, а толщины рамки экрана оказалось достаточно для того, чтобы разместить там веб-камеру. Корпус металлический, а масса ноутбука составит примерно 1,5 килограмма.В выпущенных ранее моделях Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition использованы процессоры Intel Core i5 и Core i7 десятого поколения, а встроенной веб-камеры не было, в комплектацию входила внешняя камера Mi Webcam HD.С учётом «удешевлённого» дизайна и характеристик можно ожидать, что новая модель Mi Notebook 14 будет намного доступнее моделей с более производительными процессорами. Ожидается, что она будет стоить на старте и без учёта скидок около 470 долларов (то есть не более 37 тысяч рублей). Дата выпуска этого ноутбука пока не объявлена, но поскольку он уже анонсирован, можно ожидать, что Xiaomi выпустит его в ближайшие недели. В первую очередь Mi Notebook 14 начнёт продаваться в Индии и Китае, а затем его будут поставлять в другие страны, включая Россию.