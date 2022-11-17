Xiaomi анонсировала выпуск MIUI 14





Компания Xiaomi сообщила о скорой готовности выпустить крупное обновление своей фирменной оболочки для смартфонов — MIUI 14. Подробностей пока мало, сообщается лишь, что целью было создать «производительную, лёгкую и плавную флагманскую операционную систему для мобильных устройств».



Был опубликован логотип MIUI 14, именно он, вероятно, появится в системных настройках смартфонов, работающих с этим обновлением. В основе MIUI 14 будет лежать Android 13, поэтому устройства получат большую часть нововведений, реализованных в этом апдейте (в основном они направлены на улучшение интерфейса и усиление безопасности). Также стоит ждать обновлённые приложения Xiaomi и внедрение новых функций (например, более удобный обмен данными между разными устройствами). По слухам, Xiaomi также откажется в MIUI 14 от показа рекламы, которая сейчас отображается в её фирменных приложениях, утилитах и интерфейсе оболочки, в том числе на экране установки приложений.



Xiaomi пока не раскрывает, как будет выглядеть MIUI 14 и какие смартфоны получат это обновление. Можно предположить, что апдейт будет изначально установлен на смартфоны линейки Xiaomi 13, анонс которых должен состояться до конца этого года, а в дальнейшем его получат относительно свежие флагманы, включая Xiaomi 12 и Redmi K50.

