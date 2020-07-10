Компания Xiaomi собирается создать очередной экспериментальный смартфон. Она забросила линейку Mi Mix, но не оставляет попытки сделать что-то необычное в том же направлении.
Дизайн нового смартфона был запатентован в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая. В патентной заявке содержатся не только схематические изображения устройства, но также рендеры, на которых можно рассмотреть, как оно будет выглядеть.
Экран занимает всю фронтальную панель и части обратной, а под камеру выделена примерно треть площади задней крышки. Причём Xiaomi рассматривает два варианта оформления камеры: в первом случае поверхность вокруг неё прозрачная, а во втором чёрная.
В этом концепте частично повторяется дизайн смартфона Mi Mix Alpha, прототип которого даже привозили в Россию. Mi Mix Alpha так и не был выпущен, а эту новинку, возможно, ждёт другая судьба.
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