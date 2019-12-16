108 Мп, основная камера с оптической стабилизацией (f/1,7)

5 Мп, телефото с пятикратным оптическим зумом

12 Мп, телефото с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм для портретов (f/2,0)

20 Мп, широкоугольный объектив, 117 градусов

Камера для макросъёмки, поддерживает фокусировку на расстоянии 1,5 см от объекта





Компания Xiaomi начала продавать в России смартфон Mi Note 10, а также привезла в Москву концепт Mi Mix Alpha, который пока нельзя купить.Mi Note 10 — первый в мире смартфон, оснащённый камерой с разрешением 108 Мп. Он был представлен в Китае в начале ноября под другим названием — Mi CC9 Pro.Mi Note 10 — это смартфон среднего уровня с упором на фотографические возможности и очень сильный аккумулятор. В нём используется AMOLED-экран диагональю 6,47 дюйма с разрешением Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель, модуль NFC для бесконтактных платежей, встроенный в экран сканер пальцев, 3,5-мм аудиоразъём и аккумулятор на 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки (до 100% за 65 минут). Фронтальная камера 32-мегапиксельная. Корпус металлический со стеклянным покрытием, а фронтальная камера размещается в небольшом вырезе в верхней части экрана.Основная камера состоит из пяти сенсоров:Камера Mi Note 10 поддерживает 50-кратный гибридный зум за счёт программного редактирования снимка. Фотография обрабатывается с помощью системы искусственного интеллекта. Эта функция позволяет получать фотографии приемлемого качества с очень далёкого расстояния от объекта.Mi Note 10 стоит в России 39 990 рублей, продажи стартовали 16 декабря. Смартфон доступен в интернет-магазине Xiaomi в трёх цветах: чёрный, белый и зелёный.Xiaomi также разместила в торговом комплексе «Авиапарк» в Москве возле своего официального магазина демонстрационный стенд с концепт-смартфоном Mi Mix Alpha . К сожалению, подержать его в руках не получится, поскольку он заключён в стеклянный бокс, словно какой-нибудь драгоценный экспонат.





Ключевая особенность этой новинки — экран, который занимает не только всю лицевую часть, но также грани и почти всю заднюю часть устройства. Mi Mix Alpha получил процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512-гигабайтный накопитель и аккумулятор на 4050 мАч.



Mi Mix Alpha был представлен в конце сентября, а его продажи должны начаться в первом квартале 2020 года. Известно, что в первой партии будет всего 500 устройств, которые разойдутся по предзаказу. Ожидается, что он будет стоить 2800 долларов (около 175 000 рублей).







