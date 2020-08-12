





Xiaomi продолжает расширять портфель продуктов, который варьируется от смартфонов до личных транспортных средств и бытовой техники. Китайская компания представила компактный двухкамерный холодильник MIJIA за 129 долларов.Общий объём внутреннего пространства MIJIA составляет 118 литров при габаритах 470x527x1137 мм. Холодильник не займет много места, поскольку его площадь составляет всего 0,25 м². Объем верхнего отделения, в котором расположилась морозильная камера, составляет 33 литра, а объем охлаждающего отделения — 85 л.В холодильнике MIJIA используются фирменные высокоэффективные компрессоры, уровень шума которых всего 36 децибел. В морозильной камере задействован обмотанный скрытый испаритель, обеспечивающий более быстрый процесс заморозки.Что касается внешнего вида, холодильник Xiaomi MIJIA использует дизайн со скрытой ручкой. Полки изготавливаются из закаленного стекла, а внутренние контейнеры, стеллажи для бутылок и другие детали хранения сделаны из материалов пригодных для контакта с пищевыми продуктами. Новинка находится в стадии предварительной продажи в Китае на сайтах Mi.com и Xiaomi Youpin.