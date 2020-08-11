





На мероприятии, посвященном десятилетию компании, Xiaomi представила электрокарт Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. Это стилизованная версия предыдущей модели, которая ранее в этом году была выпущена в Китае.Как следует из названия, новинка является продуктом партнерства между Ninebot-Segway, которая принадлежит Xiaomi, и всемирно известным автобрендом Lamborghini. Электрокарт окрашен в фирменных цвет итальянского производителя суперкаров. Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition также получил спортивное рулевое колесо и заметный спойлер.Электрокарт оснащается высокопрочной стальной рамой, выдерживающей нагрузку до 100 кг и эффективно справляется с ударами на высоких скоростях.Это полностью электрифицированный продукт с аккумуляторной батареей 432 Вт·ч. Специальные шины обеспечивают высокий уровень дрифта. Новинка умеет издавать искусственный звук двигателя гоночного автомобиля. По словам производителя, электрокарт может преодолеть 400-метровую трассу с полностью заряженным аккумулятором 62 раза со скоростью 40 км/ч. Цену и дату поступления в продажу объявят позже.