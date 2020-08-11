Компания Xiaomi отметила своё десятилетие презентацией смартфона Mi 10 Ultra. Он получил топовые параметры и самую крутую в мире камеру.
В Xiaomi Mi 10 Ultra используется AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой режима HDR10+, процессор Snapdragon 865, от 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объёмом от 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью до 120 Вт (от 0 до 100% всего за 23 минуты), 50-ваттная беспроводная зарядка и 10-ваттная реверсивная зарядка, благодаря которой от этого смартфона можно запитать другие устройства (например, наушники). Сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть экрана.
Корпус Mi 10 Ultra выполнен из металлического каркаса с керамическим или прозрачным стеклянным покрытием, а процессор и другие внутренние компоненты охлаждаются с помощью системы жидкостного охлаждения с несколькими слоями графена, благодаря чему смартфон может долго работать под максимальной нагрузкой в играх, не снижая производительность.
В Mi 10 Ultra установлена система из четырёх камер:
- Главная — 48 Мп, 1/1.32", оптическая стабилизация, f/1.85
- Телефото для портретов — 12 Мп, 1/2.56", 2-кратный зум, f/2
- Телефото для дальней съемки — 48 Мп, 1/2", 5-кратный зум, оптическая стабилизация, f/4.1
- Широкоугольная — 20 Мп, 1/2.8", f/2.2
Версия Xiaomi Mi 10 Ultra с 8 + 128 ГБ и керамической крышкой стоит в Китае 5299 юаней (около 56 тысяч рублей). Вариант с 16 + 512 ГБ и прозрачным оформлением оценен 6999 юаней (около 73,5 тысяч рублей). О сроках появления новинки и ценах в других странах будет объявлено позже.
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