Xiaomi Mi 10 Ultra

Компания Xiaomi отметила своё десятилетие презентацией смартфона Mi 10 Ultra. Он получил топовые параметры и самую крутую в мире камеру.

В Xiaomi Mi 10 Ultra используется AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой режима HDR10+, процессор Snapdragon 865, от 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объёмом от 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью до 120 Вт (от 0 до 100% всего за 23 минуты), 50-ваттная беспроводная зарядка и 10-ваттная реверсивная зарядка, благодаря которой от этого смартфона можно запитать другие устройства (например, наушники). Сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть экрана.

Корпус Mi 10 Ultra выполнен из металлического каркаса с керамическим или прозрачным стеклянным  покрытием, а процессор и другие внутренние компоненты охлаждаются с помощью системы жидкостного охлаждения с несколькими слоями графена, благодаря чему смартфон может долго работать под максимальной нагрузкой в играх, не снижая производительность.

Xiaomi Mi 10 Ultra

В Mi 10 Ultra установлена система из четырёх камер:

  • Главная — 48 Мп, 1/1.32", оптическая стабилизация, f/1.85
  • Телефото для портретов — 12 Мп, 1/2.56", 2-кратный зум, f/2
  • Телефото для дальней съемки — 48 Мп, 1/2", 5-кратный зум, оптическая стабилизация, f/4.1
  • Широкоугольная — 20 Мп, 1/2.8", f/2.2
Примеры фото:
Камера поддерживает 120-кратный гибридный зум и может снимать видео с разрешением до 8K. Компания DxOMark поставила Mi 10 Ultra на первое место по качеству съёмки, этот смартфон на два балла превзошёл предыдущего лидера, Huawei P40 Pro. 

Mi 10 Ultra

Версия Xiaomi Mi 10 Ultra с 8 + 128 ГБ и керамической крышкой стоит в Китае 5299 юаней (около 56 тысяч рублей). Вариант с 16 + 512 ГБ и прозрачным оформлением оценен 6999 юаней (около 73,5 тысяч рублей). О сроках появления новинки и ценах в других странах будет объявлено позже.


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