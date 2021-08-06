



Компания Xiaomi обошла всех остальных производителей по объёмам продаж смартфонов. Об этом свидетельствуют данные Counterpoint Research за июнь 2021 года.



Для Xiaomi это первая победа по итогам месяца, до сих пор эту компания уступала другим сильным производителям, хотя временами и обгоняла Apple. За пять последних лет доля Xiaomi на рынке смартфонов увеличилась в три с лишним раза.







Лидерство по итогам месяца не столь значимо по сравнению с квартальными и, тем более, годовыми показателями. Впрочем, Xiaomi в последнее время демонстрирует сильный рост продаж: по итогам второго квартала компания обогнала Apple и заняла второе место, лишь незначительно уступая Samsung. Динамика роста её продаж говорит о том, что у неё есть шансы обогнать Samsung в этом году и занять первую позицию в рейтинге.



Ранее стало известно, что «теневым» лидером рынка смартфонов является холдинг BBK. Принадлежащие ему бренды Vivo, Oppo, Realme и OnePlus суммарно продают больше смартфонов, чем Xiaomi, Apple или Samsung. Формально эти бренды независимы (хотя OnePlus и Oppo объединятся), поэтому в рейтинге отображаются отдельно и не входят в топ-3 крупнейших производителей.







