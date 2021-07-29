Во втором квартале было отгружено 299,1 млн смартфонов. Показатель увеличился на 6,9% год к году, в 2020-м производители реализовали 279,1 млн мобильных устройств. Об этом сообщают аналитики Omdia. 

Топ-10 самых популярных брендов смартфонов во втором квартале 2021 года: 
  • Samsung 
  • Xiaomi 
  • Apple 
  • OPPO 
  • vivo 
  • realme
  • Motorola 
  • Huawei 
  • Tecno 
  • Honor 



Больше всего внимания заслуживает Xiaomi — компания заняла второе место в топе самых популярных производителей смартфонов, обогнав Apple. Компания отгрузила 49,9 млн мобильных устройств, сделав крупный рывок по этому показателю год к году — 72,9%. Для сравнения, у Apple 7,5%, у Samsung 5,6%. Больше только у realme — 174,5%. 


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