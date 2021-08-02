





Аналитическая фирма IDC подвела итоги рынка смартфонов за второй квартал 2021 года. Лидером продаж оказалась компания Samsung, на второе место поднялась Xiaomi, а Apple сползла на третье место.Samsung продала во втором квартале 59 миллионов смартфонов, что на 4 миллиона больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Несмотря на это, её доля снизилась с 19,5% до 18,8%.Xiaomi почти удвоила отгрузки, во втором квартале 2020 года она продала 28,5 миллионов смартфонов, что обеспечило ей 10,3% рынка, а теперь её продажи составили 53,1 миллиона смартфонов (доля 16,9%). Сюда же включены продажи всех суббрендов Xiaomi, включая Redmi, Black Shark и Poco.Доля Apple выросла с 13,6% до 14,1% (рост продаж в штуках с 37,6 до 44,2 миллиона смартфонов), но этого оказалось недостаточно для того, чтобы удержаться на второй позиции.Четвёртое и пятое места у брендов Oppo и Vivo, которые принадлежат холдингу BBK. Суммарно они занимают 20,6% рынка, то есть больше, чем Apple, Xiaomi или Samsung. Именно BBK можно считать теневым лидером рынка смартфонов. С учётом того, что ему принадлежит ещё несколько популярных брендов (OnePlus и Realme), его доля ещё выше, а темпы роста больше, чем у большинства других производителей, включая Apple.