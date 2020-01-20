



Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала динамику увеличения различных электронных устройств . Для потребления информации и решения повседневных задач россияне всё чаще используют смартфоны, этому способствовало увеличение их экранов в среднем на 20% за последние пять лет. Средняя величина дисплея ноутбуков с 2015 года осталась на прежнем уровне, а моноблоки и мониторы прибавили только 5%.



С 2015 года средняя диагональ смартфонов выросла с 4,6 до 5,4 дюйма, а многие новинки 2019 и 2020 годов оснащены экраном диагональю от 6 дюймов. К примеру, в Samsung Galaxy A50, самый продаваемый смартфон 2019 года установлен экран 6,4 дюйма. Общение, чтение текстовой информации, просмотр видео, выбор товаров, быстрая оплата и другие повседневные действия постепенно перемещаются в смартфоны, чему способствует увеличение экранов устройств. Кроме того, в дизайне устройств усиливается тренд на безрамочность, для увеличения площади экрана производители убирают сканер отпечатка пальца на заднюю панель, все реже используются вырезы в верхней части экрана, а фронтальная камера становится выдвижной. На российском рынке уже представлены модели, у которых экран занимает более 99% лицевой панели.



По итогам 2019 года на смартфоны с экранами от 5 дюймов в штучных продажах пришлось около 80%, что почти на 20 п.п. выше, чем годом ранее. В 2017 году объём устройств с такой диагональю составлял всего 25%. На рынке практически не осталось девайсов с экраном менее 4 дюймов (~1% в 2019 году), а новым стандартом становится диагональ от 6 дюймов. Самая нестандартная новинка года – складной Samsung Galaxy Fold оснащен гибким экраном 7,3 дюйма, а из моделей в стандартном форм-факторе экраном диагональю 7,12 дюйма обладает Honor 8X Max.



Средний размер экрана самого популярного смартфона за пять лет увеличился на 60%. В 2019 году чаще других россияне приобретали Samsung Galaxy A50 с 6,4-дюймовым экраном, пятью годами ранее лидером был 4-дюймовый Lenovo A319.



В сегменте компьютерной техники предпочтения потребителей в размерах приобретаемых устройств за пять лет остались схожими. Средний размер экрана ноутбука держится на уровне 15,6-15,8 дюйма. На универсальные ноутбуки 15-16 дюймов по итогам 2019 года пришлось более 75% проданных устройств. Средний размер приобретенных мониторов и моноблоков в 2019 году составил около 22,5 дюймов, что больше примерно на 5%, чем пять лет назад. Средняя диагональ ТВ в 2019 году составила 40 дюймов.







