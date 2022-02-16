На сайте Change.org появилась петиция «Движение „Антиперекуп“». Она призвана привлечь Роспотребнадзора к проблеме перепродажи дефицитных комплектующих для компьютеров и прежде всего видеокарт.
Люди, поддерживающие эту петицию, выражают недовольство тем, что крупные ритейлеры якобы сговорились создать искусственный дефицит видеокарт (в том числе AMD Radeon RX 6500XT и NVIDIA GeForce RTX 3050), чтобы продавать их по завышенной в два раза цене. Они уверены, что магазины создали схему, которая позволяет сбывать видеокарты перекупщикам по рекомендованным производителями ценам, а затем эти перекупщики перепродают их на вторичном рынке с большой наценкой. И если раньше в росте цен винили майнеров, то теперь очевидно, что виноваты не они (поскольку эти видеокарты не годятся для майнинга), а спекулянты.
Люди, недовольные тем, что им не удаётся купить NVIDIA GeForce RTX 3050 по рекомендованной цене, и раньше боролись с перекупами доступными им способами. Например, они размещали объявления о продаже NVIDIA GeForce RTX 3050 за 25-27 тысяч рублей (иногда указывая, что товара нет в наличии, но чаще — сообщая об этом интересующимся). Онлайн-барахолки блокировали такие объявления, а если пользователь продолжал размещать их, то сам попадал в бан.
Петиция набрала около 10 тысяч подписей. Но даже если её подпишет большее количество россиян, нет никакой гарантии, что Роспотребнадзор обратит внимание на эту проблему и решит её (хотя бы потому что у этого ведомства нет таких полномочий).
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