Жителей РФ предупредили об опасности покупки аномально дешёвых автомобилей

Александр



Директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автоспеццентр» и «Автодом» Андрей Гришаков рассказал о некоторых особенностях рынка подержанных автомобилей. По его словам, сейчас в продажу поступает много машин, отработавших в такси и почти исчерпавших свой ресурс. Обычно они на 40-50% дешевле точно таких же моделей без таксичного прошлого, что повышает их привлекательность в глазах потенциальных покупателей.

Как говорит Гришаков, продавцы могут скрывать, что машина использовалась в такси — например, делают поверхностный ремонт, подменяют VIN-номер и отматывают обратно счётчик пробега. Он поделился ценными советами о том, как проверить автомобиль.

У экс-такси повышенный износ обивки задних сидений, порогов и дверей, а также могут быть заметны следы от брендированных наклеек (клей, выцветшая краска или царапины от их снятия). Кроме того, существуют профильные онлайн-сервисы (например, сайт ГАИ и Госуслуги), позволяющие узнать, кто владел автомобилем в прошлом, и не оформлялась ли на него лицензия на таксомоторую деятельность. Должно насторожить, если машину продаёт частное лицо, а прежним владельцем была организация — по её ИНН можно посмотреть сферу деятельности (может оказаться, что она сдаёт транспорт в аренду таксистам). Также могут быть заменены некоторые детали, подверженные повышенному износу, из-за чего автомобиль покажется почти новым, хотя под капотом есть грязь, гарь и следы от протёкшего масла.

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Комментарии

tellurian
+1669
tellurian
Только полная проверка. Лучше заплатить 3-5-10000 рублей, чем потом жалеть о сотнях и миллионах.
Хотя и в этой сфере полно мошенников. Искать через друзей и знакомых.
2 часа назад в 15:22
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YABLOKOFON
+275
YABLOKOFON
Таксичное прошлое 😂
час назад в 16:11
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